Polonya'nın başkenti Varşova'daki Modlin ve Chopin havalimanlarında iki ayrı uçakta bomba alarmı verilmesi üzerine güvenlik önlemleri alındı.

Varşova Modlin Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Londra Heathrow Havalimanı'ndan Varşova Chopin Havalimanı'na sefer yapan Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'a ait Boeing 737 MAX tipi uçakta bomba bulunduğuna ilişkin yerel saatle 09.54'te ihbar yapıldı.



Toplam 181 kişinin bulunduğu uçak, saat 10.01'de Varşova Modlin Havalimanı'na acil iniş yaptı.



İnişin ardından belirlenen bir alana yönlendirilen uçaktan yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, yetkili birimler uçakta inceleme başlattı.



İhbar üzerine geçici olarak uçuşlara kapatılan Varşova Modlin Havalimanı'nda operasyonlar daha sonra yeniden başlatıldı.



Öte yandan, Polonya basınındaki haberlere göre, Varşova Chopin Havalimanı'nda da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan Varşova'ya sefer yapan İskandinav Hava Yollarına (SAS) ait uçakta bomba alarmı verildi.



Havalimanına iniş yapan uçağın yolcuları tahliye edilirken, güvenlik birimleri uçakta inceleme başlattı. Çalışmalar nedeniyle havalimanındaki pistlerden biri geçici olarak kullanıma kapatıldı.