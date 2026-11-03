10 Avrupa ülkesi Ukrayna için sahaya iniyor! Polonya'daki tatbikatta ateşkes senaryosu test edilecek
Fransa ve İngiltere öncülüğünde oluşturulan Ukrayna Çok Uluslu Gücü (MNF-U), ilk büyük çaplı askeri tatbikatını Polonya'da gerçekleştirecek. 9-22 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Koalicja tatbikatına 10 Avrupa ülkesinden yaklaşık 2 bin 800 asker katılacak. İngiliz savaş uçakları ve yakıt ikmal uçaklarının da görev alacağı tatbikatta, olası bir ateşkesin ardından Ukrayna'ya asker ve lojistik malzeme sevkiyatı ile hava sahasının yeniden açılmasına yönelik hazırlıklar test edilecek.
Fransa ve İngiltere öncülüğündeki Ukrayna Çok Uluslu Gücü (MNF-U), olası bir barış anlaşmasının ardından Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak amacıyla Polonya'da geniş kapsamlı askeri tatbikat düzenleyecek. 9-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Koalicja tatbikatına 11 ülkeden yaklaşık 2 bin 800 asker katılacak. İngiliz savaş uçakları ve yakıt ikmal uçaklarının da görev alacağı tatbikatta, Ukrayna'ya asker ve lojistik malzeme sevkiyatı ile hava sahasının yeniden açılmasına yönelik hazırlıklar test edilecek.
FRANSA VE İNGİLTERE ÖNCÜLÜĞÜNDE 2 BİN 800 ASKER HAREKETE GEÇİYOR
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'da olası bir barış anlaşmasının ardından ülkenin güvenliğine destek vermek amacıyla oluşturulan çok uluslu askeri gücün ilk büyük tatbikatını Polonya'da gerçekleştirecek.
Koalicja adı verilen tatbikat, 9-22 Kasım tarihleri arasında Polonya'nın güneydoğusunda düzenlenecek. Organizasyona 11 ülkeden yaklaşık 2 bin 800 askeri personel katılacak.
Belçika, Estonya, Fransa, Almanya, Litvanya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç ve İngiltere'nin yer alacağı tatbikat, Ukrayna Çok Uluslu Gücü'nün (MNF-U) ilk büyük çaplı askeri faaliyeti olacak.
İNGİLİZ SAVAŞ UÇAKLARI DA GÖREV ALACAK
Tatbikata İngiltere'den yaklaşık 300 asker katılacak. İngiliz ordusunun 7. Tugayı bünyesindeki askerler, askeri personel ve malzemelerin sevkiyatına yönelik lojistik faaliyetleri uygulamalı olarak gerçekleştirecek.
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Typhoon savaş uçakları ile Voyager yakıt ikmal uçağı da tatbikat kapsamında uçuşlar gerçekleştirecek.
Savaş uçakları, Ukrayna hava sahasının yeniden sivil uçuşlara açılması halinde ticari havacılığın güvenliğini desteklemek için yürütülebilecek faaliyetleri simüle edecek.
Tatbikat kapsamında gıda, yakıt ve diğer askeri malzemelerin taşınması, birliklerin konuşlandırılması ve farklı ülkelerin askeri unsurlarının ortak hareket etme kapasitesi de sınanacak.
NATO GÜCÜ DEĞİL, GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU'NUN ASKERİ KOLU
2025 yılında oluşturulan ve Paris'te bir harekât karargâhı bulunan Ukrayna Çok Uluslu Gücü (MNF-U), Gönüllüler Koalisyonu'nun (Coalition of the Willing) askeri yapılanması olarak faaliyet gösteriyor.
NATO bünyesinde yürütülen bir operasyon olmayan güce ABD'nin katılımı da sınırlı.
MNF-U'nun Ukrayna'da ateşkes veya barış anlaşması sağlanmasının ardından konuşlandırılması planlanıyor. Gücün görevleri arasında Ukrayna ordusunun yeniden güçlendirilmesine destek verilmesi, ülkenin hava sahasının güvenliğine katkı sağlanması ve Karadeniz'de ticari faaliyetlerin yeniden başlamasına yardımcı olunması bulunuyor.
Tatbikatın düzenlenmesi kararı, Temmuz ayında gerçekleştirilen Gönüllüler Koalisyonu zirvesinde alındı.