"BU VARSAYIMSAL BİR PLAN DEĞİL" İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, tatbikatın Ukrayna'da çatışmaların sona ermesinin ardından ülkeye destek sağlamak için yürütülen hazırlıkların önemli bir parçası olduğunu belirtti. Streeting, İngiltere'nin Fransa ve müttefikleriyle birlikte hareket ettiğini vurgulayarak, "Bu varsayımsal bir plan değil; çatışmalar sona erdiğinde Ukrayna'ya yardım etmeye hazır gerçek bir güç" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Çok Uluslu Gücü'nün komutanı İngiliz Korgeneral Tom Bateman da tatbikatın, oluşumun gerçek bir askeri kapasiteye ve hızlı konuşlandırılma kabiliyetine sahip olduğunu göstereceğini söyledi. Bateman, çok uluslu gücün Ukrayna'nın uzun vadeli istikrarı ve güvenliği için ciddi bir taahhüdü temsil ettiğini belirterek, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin gelecekteki olası saldırıları caydırabilecek en güçlü konumda olmasını hedeflediklerini ifade etti.

AĞIR SİLAHLAR YERİNE HAFİF TEÇHİZAT KULLANILACAK Polonya'daki tatbikatta tank ve diğer ağır silahlar yerine insansız hava araçları gibi daha hafif askeri teçhizatın kullanılması planlanıyor.

Uygulamalarda insansız hava araçlarına karşı savunma ve öz savunma faaliyetleri gerçekleştirilecek. Ayrıca farklı ülkelerin askeri birlikleri arasındaki komuta-kontrol mekanizmaları, personel ve ekipman sevkiyatı, ikmal süreçleri ve ortak operasyon kabiliyetleri değerlendirilecek.