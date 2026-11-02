Yerel basında yer alan haberlere göre İsveç, Belçika, Estonya, Finlandiya, Lüksemburg, Hollanda ve İrlanda'daki marketlerde soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılar bildirildi.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde çok sayıda süpermarketin soğutma ve dondurucu sistemlerini hedef alan siber saldırılar, gıda tedarikinde aksamalara ve ciddi ürün kayıplarına yol açtı.

Öland Adası'ndaki Boda kasabasında bulunan ICA Nära mağazasının müdürü Mats Olsson, sabah iş yerine geldiğinde zeminin suyla kaplı olduğunu ve dondurucudaki sıcaklığın 55 dereceye (131 Fahrenheit) yükseldiğini gördüğünü söyledi.

Gastrikland ve Hälsingland bölgelerinde bulunan 6 Coop mağazası da saldırıların hedefi oldu.

İsveç'te saldırılardan ülkenin önde gelen market zinciri ICA'nın çok sayıda şubesi etkilendi. Mağazaların büyük bölümü ülkenin güneyindeki Skane bölgesinde bulunurken Öland Adası, Värmland ve Stockholm'deki şubelerde de sorun yaşandı.

Soğutma ünitelerinin kapatıldığı ve bunun sonucunda gıda ürünlerinin bozulduğu bildirildi.

Sankt Olof'taki bir başka ICA mağazasının müdürü Dennis Vidal ise çalışanların zararı en aza indirmeye çalıştığını belirtti.

Vidal, "Şu anda dondurucuları boşaltıyoruz, yapabileceğimiz başka pek bir şey yok. Yeniden soğumaya başlıyorlar ancak her şey bozuldu." dedi.

ICA Basın Sözcüsü Gustaf Nilsson, gece yaşanan kesintiyi araştırdıklarını ve saldırıdan etkilenen mağazalara destek verdiklerini açıkladı.

Nilsson, "Gece meydana gelen ve soğutma ile dondurma sistemlerini etkileyen bir olaydan sınırlı sayıda mağazanın etkilendiğinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Nilsson ayrıca etkilenen mağazaların bağlantılarının ICA'nın merkezi ağının dışında bulunduğunu belirtti.