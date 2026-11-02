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Avrupa'nın 7 ülkesinde marketler hedef alındı! Siber saldırganlar dondurucuların ayarlarını değiştirdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsveç, Belçika, Estonya, Finlandiya, Lüksemburg, Hollanda ve İrlanda'daki çok sayıda süpermarketin soğutma ve dondurucu sistemleri siber saldırıların hedefi oldu. Saldırganların sistemlere uzaktan erişerek soğutma ünitelerinin ayarlarını değiştirdiği, bunun sonucunda gıda ürünlerinin bozulduğu bildirildi. İsveç'in en büyük market zincirlerinden ICA'nın yanı sıra Belçika'daki Delhaize, Carrefour ve Spar mağazaları da saldırılardan etkilendi.

Avrupa'nın 7 ülkesinde marketler hedef alındı! Siber saldırganlar dondurucuların ayarlarını değiştirdi 1

Avrupa'nın farklı ülkelerinde çok sayıda süpermarketin soğutma ve dondurucu sistemlerini hedef alan siber saldırılar, gıda tedarikinde aksamalara ve ciddi ürün kayıplarına yol açtı.

Yerel basında yer alan haberlere göre İsveç, Belçika, Estonya, Finlandiya, Lüksemburg, Hollanda ve İrlanda'daki marketlerde soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılar bildirildi.

Avrupa'nın 7 ülkesinde marketler hedef alındı! Siber saldırganlar dondurucuların ayarlarını değiştirdi 2

AVRUPA'DA MARKETLERİN SOĞUTMA SİSTEMLERİ HEDEF ALINDI

İsveç'te saldırılardan ülkenin önde gelen market zinciri ICA'nın çok sayıda şubesi etkilendi. Mağazaların büyük bölümü ülkenin güneyindeki Skane bölgesinde bulunurken Öland Adası, Värmland ve Stockholm'deki şubelerde de sorun yaşandı.

Gastrikland ve Hälsingland bölgelerinde bulunan 6 Coop mağazası da saldırıların hedefi oldu.

Öland Adası'ndaki Boda kasabasında bulunan ICA Nära mağazasının müdürü Mats Olsson, sabah iş yerine geldiğinde zeminin suyla kaplı olduğunu ve dondurucudaki sıcaklığın 55 dereceye (131 Fahrenheit) yükseldiğini gördüğünü söyledi.

Avrupa'nın 7 ülkesinde marketler hedef alındı! Siber saldırganlar dondurucuların ayarlarını değiştirdi 3

Soğutma ünitelerinin kapatıldığı ve bunun sonucunda gıda ürünlerinin bozulduğu bildirildi.

Sankt Olof'taki bir başka ICA mağazasının müdürü Dennis Vidal ise çalışanların zararı en aza indirmeye çalıştığını belirtti.

Vidal, "Şu anda dondurucuları boşaltıyoruz, yapabileceğimiz başka pek bir şey yok. Yeniden soğumaya başlıyorlar ancak her şey bozuldu." dedi.

ICA Basın Sözcüsü Gustaf Nilsson, gece yaşanan kesintiyi araştırdıklarını ve saldırıdan etkilenen mağazalara destek verdiklerini açıkladı.

Nilsson, "Gece meydana gelen ve soğutma ile dondurma sistemlerini etkileyen bir olaydan sınırlı sayıda mağazanın etkilendiğinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Nilsson ayrıca etkilenen mağazaların bağlantılarının ICA'nın merkezi ağının dışında bulunduğunu belirtti.

Avrupa'nın 7 ülkesinde marketler hedef alındı! Siber saldırganlar dondurucuların ayarlarını değiştirdi 4

BELÇİKA'DA CARREFOUR DA HEDEFTE! 60 BİN AVROLUK GIDA ÇÖPE GİTTİ

Avrupa'nın diğer ülkelerinde de benzer kesintiler yaşandı. Belçika'da Delhaize, Carrefour ve Spar zincirlerine ait onlarca marketin yanı sıra Estonya, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg ve Hollanda'daki işletmeler de bilişim sistemlerini hedef alan saldırılardan etkilendi.

Soğutma sistemleri kurulumu yapan Sabcobel şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Stephan Moelans, Belçika haber ajansı Belga'ya yaptığı açıklamada saldırının pazar günü gece yarısı civarında başladığını söyledi.

Moelans, şirketin Belçika genelinde yönettiği yüzlerce soğutma ünitesinden yaklaşık 20'sinin etkilendiğini bildirdi.

Avrupa'nın 7 ülkesinde marketler hedef alındı! Siber saldırganlar dondurucuların ayarlarını değiştirdi 5

Saldırganların sistemlere uzaktan erişerek ünitelerin evaporatörlerini buz çözme moduna geçirdiğini belirten Moelans, bu nedenle soğutucuların ısındığını ve gıda ürünlerinin zarar görmüş olabileceğini ifade etti.

Het Belang van Limburg gazetesine konuşan bir mağaza müdürü Gerte Bouchet ise olayın ciddi maddi kayba yol açtığını belirterek en az 60 bin avro (67 bin 283 dolar) değerindeki gıdanın çöpe atılmak zorunda kaldığını tahmin ettiklerini söyledi.

Carrefour da soğutma sistemlerinin siber saldırıya uğradığını doğruladı. Şirket, Flandre ve Valon bölgelerindeki 15 mağazanın saldırıdan etkilendiğini açıkladı.

IKEA da Mons kentindeki mağazasında soğutma üniteleri ve dondurucuların bir siber olaydan etkilendiğini bildirdi.

Avrupa'nın 7 ülkesinde marketler hedef alındı! Siber saldırganlar dondurucuların ayarlarını değiştirdi 6

İRLANDA'DA 13 SÜPERMARKETTE ÜRÜNLER SATIŞTAN KALDIRILDI

İrlanda'da SuperValu zincirine ait 13 süpermarkette soğutma sistemlerini hedef alan şüpheli siber saldırı, mağazalardaki faaliyetleri aksattı.

Zincirin sahibi Musgrave şirketi, olay nedeniyle soğukta ve dondurucuda muhafaza edilen ürünlerin satıştan kaldırıldığını açıkladı.

Şirket, saldırının belirli bir soğutma ekipmanı modelini etkilediğini, izleme sistemlerinin sorunu tespit etmesinin ardından derhal müdahalede bulunulduğunu bildirdi.

Avrupa'nın 7 ülkesinde marketler hedef alındı! Siber saldırganlar dondurucuların ayarlarını değiştirdi 7

Önlem amacıyla etkilenen mağazalardaki soğuk ve dondurulmuş gıdalar satıştan çekilirken diğer ürünlerin satışına devam edildi.

Wicklow bölgesindeki Bray mağazası da dahil olmak üzere bazı şubelerde çalışanların olaya müdahale etmesi nedeniyle açılış saatlerinde gecikmeler yaşandı.

Avrupa'nın 7 ülkesinde marketler hedef alındı! Siber saldırganlar dondurucuların ayarlarını değiştirdi 8

FİNLANDİYA VE HOLLANDA'DA DA SOĞUTMA SİSTEMLERİNE MÜDAHALE

Finlandiya'da Kesko şirketi tarafından işletilen bazı K-food mağazalarında gece saatlerinde sıcaklık sorunları yaşandı. Sorunun nedeni henüz belirlenemedi.

Kesko Güvenlik Müdürü Petri Käyhkö, Yle televizyonuna yaptığı açıklamada siber saldırı ihtimalini dışlamadıklarını söyledi.

Käyhkö, olayların merkezi koruma sistemine bağlı olmayan soğutma ekipmanlarına sahip az sayıda mağazayla sınırlı kaldığını belirtti.

Hollanda'da ise ekipman tedarikçisi Danfoss'un açıklamasına göre gece saatlerinde en az 17 işletmenin soğutma ve dondurma sistemleri hedef alındı.

NOS televizyonunun haberine göre saldırılardan kasap dükkânları, küçük mahalle mağazaları ve dondurulmuş gıda depolama tesisleri etkilendi.

Avrupa'nın 7 ülkesinde marketler hedef alındı! Siber saldırganlar dondurucuların ayarlarını değiştirdi 9

ESTONYA'DA MARKETİN DONDURUCU SICAKLIĞI DEĞİŞTİRİLDİ

Estonya'da da bir süpermarketin soğutma sistemini kontrol eden bilgisayara bilgisayar korsanları tarafından erişildi.

ERR televizyonunun haberine göre saldırganlar, Selver süpermarketine ait soğutma ekipmanlarını yöneten bilgisayara girerek bir dondurucunun sıcaklık ayarını değiştirdi.

Saldırıların arkasındaki kişi veya gruplara ilişkin ise henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

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