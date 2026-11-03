İsrail'den Bulgaristan'a gelen yolcu uçağına e-postayla tehdit! Sofya'da güvenlik alarmı
İsrail'den Bulgaristan'a gelen bir yolcu uçağı, e-posta yoluyla iletilen tehdit üzerine Sofya Havalimanı'na acil iniş yaptı. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lyubomir Nikolov'un açıklamalarını aktaran Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), olayın ardından güvenlik önlemlerinin devreye alındığını bildirdi. Uçağın hangi hava yolu şirketine ait olduğu, yolcu sayısı ve uçuş güzergâhına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
Bulgaristan makamları, İsrail'den gelen uçağın Sofya Havalimanı'na acil iniş yaptığını doğruladı. Ancak uçağın hava yolu şirketi, yolcu sayısı ve tam uçuş güzergâhı hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.
Tehdit içeren e-postanın içeriği de kamuoyuna açıklanmadı. İletilen tehdidin olası bir patlayıcı düzeneğe ilişkin olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.
Bulgaristan makamlarının olay ve alınan güvenlik önlemleri hakkında ilerleyen saatlerde daha fazla ayrıntı paylaşması bekleniyor.
SON BİR GÜNDE İKİNCİ UÇAK ALARMI! LONDRA-SOFYA SEFERİ DE YÖNLENDİRİLMİŞTİ
Bulgaristan'da uçaklara yönelik güvenlik tehditleri son günlerde peş peşe yaşandı.
Pazartesi günü Londra-Sofya seferini yapan Wizz Air'e ait yolcu uçağı, bomba tehdidi nedeniyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye yönlendirildi.
Uçakta yapılan güvenlik kontrollerinde herhangi bir patlayıcı düzeneğe rastlanmadı. Kontrollerin tamamlanmasının ardından uçak seferine devam ederek Bulgaristan'a ulaştı.
18 EKİM'DE TEL AVİV-VİYANA UÇAĞI DA SOFYA'YA YÖNLENDİRİLMİŞTİ
18 Ekim'de ise Tel Aviv'den Viyana'ya giden Austrian Airlines'a ait bir yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Sofya'ya yönlendirilmişti.
Bulgaristan'a ait MiG-29 savaş uçakları yolcu uçağına eşlik etmişti. Sofya'da gerçekleştirilen güvenlik kontrollerinde herhangi bir tehdide rastlanmaması üzerine uçak Viyana'ya hareket etmişti.