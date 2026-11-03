İsrail'den Bulgaristan'a gelen yolcu uçağına e-postayla tehdit! Sofya'da güvenlik alarmı

İsrail'den Bulgaristan'a gelen bir yolcu uçağı, e-posta yoluyla iletilen tehdit üzerine Sofya Havalimanı'na acil iniş yaptı. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lyubomir Nikolov'un açıklamalarını aktaran Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), olayın ardından güvenlik önlemlerinin devreye alındığını bildirdi. Uçağın hangi hava yolu şirketine ait olduğu, yolcu sayısı ve uçuş güzergâhına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.