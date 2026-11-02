"YENİ BİR GÜVENLİK FELAKETİNE DOĞRU SÜRÜKLÜYOR"

"İsrail'in bölgede ve uluslararası arenadaki konumunun giderek zayıfladığı bir dönemde" Netanyahu'yu kendi kişisel ve siyasi hesaplarını İsrail vatandaşlarının canının önünde tutmakla suçlayan Golan, şu ifadeleri kullandı: