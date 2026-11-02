Netanyahu'nun iktidarda kalma planı! İsrailli muhalif lider: Yeni bir felaket çok yakın
İsrail'de Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesine rağmen iktidarda kalmak için İran'a yönelik olası saldırılar üzerinden bir "güvenlik krizi" çıkarabileceğini öne sürdü.
İsrail'de 27 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından hükümetin nasıl kurulacağına ilişkin belirsizlik devam ediyor. Muhalefet bloğunda yer alan Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarda kalmak için yeni bir güvenlik krizi çıkarabileceğini öne sürdü.
Golan, seçimlerin ardından İran'a yönelik olası saldırılara işaret ederek Netanyahu'nun İsrail'i yeni bir felakete sürükleyebileceği uyarısında bulundu.
NETANYAHU'YA "GÜVENLİK KRİZİ" SUÇLAMASI
Golan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı videoda Başbakan Netanyahu'nun "iktidarda kalmak uğruna bir güvenlik krizi çıkarmaya hazır olduğunu, İsrail vatandaşlarını ve ordu mensuplarını tehlikeye attığını" ifade etti.
Golan, Netanyahu'nun söz konusu krizi "demokratik süreci sekteye uğratmak ve iktidarını uzatacak şartları hazırlamak" amacıyla planladığının altını çizdi.
GAZZE VE BATI ŞERİA ÜZERİNDEN ELEŞTİRDİ
Başbakan Netanyahu'nun Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmayı kasten engellediğini ve işgal altındaki Batı Şeria'da kaosa yol açtığını vurgulayan Golan, Netanyahu'nun "İsrail'in güvenliğini ilgilendiren kararları alma yetisinden yoksun olduğunu" dile getirdi.