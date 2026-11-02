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Netanyahu'nun iktidarda kalma planı! İsrailli muhalif lider: Yeni bir felaket çok yakın

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail'de Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesine rağmen iktidarda kalmak için İran'a yönelik olası saldırılar üzerinden bir "güvenlik krizi" çıkarabileceğini öne sürdü.

Netanyahu'nun iktidarda kalma planı! İsrailli muhalif lider: Yeni bir felaket çok yakın 1

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından hükümetin nasıl kurulacağına ilişkin belirsizlik devam ediyor. Muhalefet bloğunda yer alan Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarda kalmak için yeni bir güvenlik krizi çıkarabileceğini öne sürdü.

Netanyahu'nun iktidarda kalma planı! İsrailli muhalif lider: Yeni bir felaket çok yakın 2

Golan, seçimlerin ardından İran'a yönelik olası saldırılara işaret ederek Netanyahu'nun İsrail'i yeni bir felakete sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Netanyahu'nun iktidarda kalma planı! İsrailli muhalif lider: Yeni bir felaket çok yakın 3

NETANYAHU'YA "GÜVENLİK KRİZİ" SUÇLAMASI

Golan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı videoda Başbakan Netanyahu'nun "iktidarda kalmak uğruna bir güvenlik krizi çıkarmaya hazır olduğunu, İsrail vatandaşlarını ve ordu mensuplarını tehlikeye attığını" ifade etti.

Netanyahu'nun iktidarda kalma planı! İsrailli muhalif lider: Yeni bir felaket çok yakın 4

Golan, Netanyahu'nun söz konusu krizi "demokratik süreci sekteye uğratmak ve iktidarını uzatacak şartları hazırlamak" amacıyla planladığının altını çizdi.

Netanyahu'nun iktidarda kalma planı! İsrailli muhalif lider: Yeni bir felaket çok yakın 5

GAZZE VE BATI ŞERİA ÜZERİNDEN ELEŞTİRDİ

Başbakan Netanyahu'nun Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmayı kasten engellediğini ve işgal altındaki Batı Şeria'da kaosa yol açtığını vurgulayan Golan, Netanyahu'nun "İsrail'in güvenliğini ilgilendiren kararları alma yetisinden yoksun olduğunu" dile getirdi.

Netanyahu'nun iktidarda kalma planı! İsrailli muhalif lider: Yeni bir felaket çok yakın 6

"YENİ BİR GÜVENLİK FELAKETİNE DOĞRU SÜRÜKLÜYOR"

"İsrail'in bölgede ve uluslararası arenadaki konumunun giderek zayıfladığı bir dönemde" Netanyahu'yu kendi kişisel ve siyasi hesaplarını İsrail vatandaşlarının canının önünde tutmakla suçlayan Golan, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu, İsrail seçmeninin iradesini diktatöryal bir yaklaşımla görmezden gelerek iktidar devrini engellemek amacıyla ülkeyi bir güvenlik krizine ve olağanüstü hale sürüklemekten çekinmeyecek. Hükümetin kurulmasında gecikilen her dakika, Netanyahu'nun bizi yeni bir güvenlik felaketine doğru sürüklediği ekstra bir dakikadır. Kaybedecek vaktimiz yok."

Netanyahu'nun iktidarda kalma planı! İsrailli muhalif lider: Yeni bir felaket çok yakın 7

İSRAİL'DE KOALİSYON BELİRSİZLİĞİ

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre sandıktan koalisyon belirsizliği çıktı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu ise 48 milletvekili çıkardı. Ancak iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sandalye sayısına ulaşamadı.

Netanyahu'nun iktidarda kalma planı! İsrailli muhalif lider: Yeni bir felaket çok yakın 8

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaştı ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşti.

Netanyahu'nun iktidarda kalma planı! İsrailli muhalif lider: Yeni bir felaket çok yakın 9

GÖZLER 4 KASIM'DA AÇIKLANACAK SONUÇLARDA

Seçimlerin kesin sonuçlarının 4 Kasım'a kadar açıklanması bekleniyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un hükümeti kurma görevini kime vereceğine karar vermek üzere liderlerle istişare görüşmeleri yapması öngörülüyor.

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