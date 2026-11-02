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ABD ara seçimleri öncesinde İsrail işgal güçleri alarma geçti! İran'ın sürpriz saldırı ihtimali ve yeni savaş endişesi arttı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail basınına göre, ABD'de yapılacak ara seçimlerin hemen öncesinde İsrail işgal güçleri en yüksek alarm seviyesine geçti. İran'la savaşın yeniden başlaması ihtimaline karşı İsrail ile ABD arasındaki güvenlik koordinasyonu en üst düzeye çıkarıldı. Walla haber sitesi, Tahran'ın ABD'nin bölgedeki çıkarlarına veya İsrail'e yönelik sürpriz bir saldırı düzenleyebileceği endişesinin arttığını bildirdi.

ABD ara seçimleri öncesinde İsrail işgal güçleri alarma geçti! İran'ın sürpriz saldırı ihtimali ve yeni savaş endişesi arttı 1

İsrail medyasına göre, ABD ara seçimlerine bir gün kala, İran'la savaşın yeniden başlaması ihtimali nedeniyle İsrail işgal güçleri pazartesi günü en yüksek alarm seviyesinde bulunuyor.

ABD'de seçmenler, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın ikinci görev döneminin ortasında, salı günü ara seçimler için sandık başına gidecek. Seçimlerde Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 35 sandalye ve 36 eyalette valilik makamları için yarışılacak. Ayrıca binlerce yerel görev ve halk oylamasına sunulan düzenleme de seçmenlerin önüne gelecek.

ABD ara seçimleri öncesinde İsrail işgal güçleri alarma geçti! İran'ın sürpriz saldırı ihtimali ve yeni savaş endişesi arttı 2

Trump, bölgede ABD askeri varlığının artırılmasına ve diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalmasına rağmen ara seçimlerden önce İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemeyeceğini defalarca dile getirdi. Ancak Trump, askeri operasyonların seçimlerin ardından yeniden başlayabileceği ihtimalini de gündeme getirdi.

İsrail medyasına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, görünürde İran yönetimini devirmeyi hedefleyen yeni saldırılar düzenlenmesi için baskı yapıyor. Ancak İsrailli yetkililer, nihai kararın Beyaz Saray'a ait olduğunu kabul ediyor.

ABD ara seçimleri öncesinde İsrail işgal güçleri alarma geçti! İran'ın sürpriz saldırı ihtimali ve yeni savaş endişesi arttı 3

İSRAİL'DE İRAN ALARMI! SÜRPRİZ SALDIRI ENDİŞESİ

İsrail'in Walla haber sitesi pazartesi günü yayımladığı haberde, İran'ın doğrudan veya müttefik grupları aracılığıyla bölgedeki Amerikan çıkarlarına ya da İsrail'e sürpriz bir saldırı düzenleyebileceği endişesi nedeniyle ordunun en yüksek alarm seviyesinde olduğunu bildirdi.

Haberde, istihbarat kurumlarının Tahran'ın ABD ara seçimlerini etkileyebilecek büyük çaplı bir askeri provokasyona girişmesinden endişe duyduğu belirtildi.

Walla, İsrail işgal güçlerinin son haftalarda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Pentagon ile koordinasyon halinde savunma ve saldırı hazırlıklarını yoğunlaştırdığını aktardı.

ABD ara seçimleri öncesinde İsrail işgal güçleri alarma geçti! İran'ın sürpriz saldırı ihtimali ve yeni savaş endişesi arttı 4

İsrailli askeri yetkililere dayandırılan haberde, İsrail ile ABD arasındaki güvenlik koordinasyonunun en üst seviyeye ulaştığı ve Washington'ın İran'a saldırı kararı alması halinde İsrail'in önceden bilgilendirileceği ifade edildi.

Bununla birlikte habere göre İsrail ordusunun değerlendirmeleri, Trump'ın diplomatik müzakereleri ve baskı yöntemlerini tüketmeden askeri seçeneğe yönelmek istememesi nedeniyle ABD'nin ara seçimlerden önce önleyici bir saldırı düzenleme ihtimalinin düşük olduğuna işaret ediyor.

ABD ara seçimleri öncesinde İsrail işgal güçleri alarma geçti! İran'ın sürpriz saldırı ihtimali ve yeni savaş endişesi arttı 5

İSRAİL'DE 3 BİNDEN FAZLA ABD ASKERİ BULUNUYOR

Walla, İsrail'de 3 binden fazla ABD askerinin konuşlandırıldığını bildirdi.

Haberde ayrıca, önceki gerilim dönemlerinin aksine son bir haftada ABD'ye ait askeri uçakların İsrail'e gelişlerinde olağan dışı bir artış kaydedilmediğine dikkat çekildi.

İsrailli yetkililer, Tahran'ın Washington ile yürütülen müzakerelerde zaman kazanmaya çalıştığını düşünüyor. İran'ın nükleer programı ve balistik füzeleri konusundaki anlaşmazlıklar ise devam ediyor.

ABD ara seçimleri öncesinde İsrail işgal güçleri alarma geçti! İran'ın sürpriz saldırı ihtimali ve yeni savaş endişesi arttı 6

İRAN'LA YENİDEN SAVAŞ ENDİŞESİ

Washington ile Tahran arasındaki gerilim, ABD ve İsrail'in şubat ayında İran'a karşı savaş başlatmasının ardından devam ediyor. Nisan ayında ateşkes sağlanmış, temmuz ayında ise ABD ile İran arasında çatışmalar yeniden başlamıştı.

Son gelişmeler, Netanyahu'nun Washington'ı Tahran'la yeniden askeri bir çatışmaya sürüklemeye çalışabileceği yönündeki uyarıların gölgesinde yaşanıyor.

ABD ara seçimleri öncesinde İsrail işgal güçleri alarma geçti! İran'ın sürpriz saldırı ihtimali ve yeni savaş endişesi arttı 7

Haaretz gazetesinin askeri analisti Amos Harel, pazar günü yayımlanan makalesinde Netanyahu'nun iktidarda kalabilmek için askeri ve siyasi gerilimi tırmandırma yoluna gidebileceği uyarısında bulundu. Harel, Netanyahu'nun İran meselesini ve ABD ara seçimleri etrafındaki baskıyı bu amaçla kullanabileceğini belirtti.

ABD ara seçimleri öncesinde İsrail işgal güçleri alarma geçti! İran'ın sürpriz saldırı ihtimali ve yeni savaş endişesi arttı 8

Harel ayrıca Netanyahu'nun, ülke içinde yeni bir savaş başlatmak için gerekli siyasi desteğe sahip olmamasına rağmen Washington'ı askeri operasyonları yeniden başlatmaya ikna etme girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu da pazar günü yayımladığı haberde, Netanyahu'nun ABD ara seçimlerinin ardından İran'a karşı savaşın yeniden başlatılması için Trump'a telefon görüşmesinde baskı yaptığını bildirdi. Habere göre ABD Başkanı ise diplomasiye bir şans daha verilmesinden yana.

ABD ara seçimleri öncesinde İsrail işgal güçleri alarma geçti! İran'ın sürpriz saldırı ihtimali ve yeni savaş endişesi arttı 9

NETANYAHU'NUN KOALİSYON HESAPLARI DA KARIŞTI

İsrail'de yükselen alarm durumu, geçen hafta yapılan parlamento seçimlerinin ardından yaşanan siyasi belirsizlikle aynı döneme denk geldi.

Netanyahu'nun siyasi bloğu, 120 sandalyeli Meclis'te 53 sandalye kazandı. Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etti.

ABD ara seçimleri öncesinde İsrail işgal güçleri alarma geçti! İran'ın sürpriz saldırı ihtimali ve yeni savaş endişesi arttı 10

Ancak hiçbir siyasi blok, hükümeti kurmak için gerekli olan 61 sandalyeye ulaşamadı. Böylece İsrail'de siyasi çıkmaz ortaya çıktı.

Seçim sonuçları, muhalefet partileri arasında Arap partilerinin desteğinin alınıp alınmaması konusunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle hükümet kurma çalışmalarını daha da zorlaştırdı.

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