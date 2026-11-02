ABD'de seçmenler, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın ikinci görev döneminin ortasında, salı günü ara seçimler için sandık başına gidecek. Seçimlerde Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 35 sandalye ve 36 eyalette valilik makamları için yarışılacak. Ayrıca binlerce yerel görev ve halk oylamasına sunulan düzenleme de seçmenlerin önüne gelecek.

İsrail medyasına göre, ABD ara seçimlerine bir gün kala, İran'la savaşın yeniden başlaması ihtimali nedeniyle İsrail işgal güçleri pazartesi günü en yüksek alarm seviyesinde bulunuyor.

İsrail medyasına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, görünürde İran yönetimini devirmeyi hedefleyen yeni saldırılar düzenlenmesi için baskı yapıyor. Ancak İsrailli yetkililer, nihai kararın Beyaz Saray'a ait olduğunu kabul ediyor.

Trump, bölgede ABD askeri varlığının artırılmasına ve diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalmasına rağmen ara seçimlerden önce İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemeyeceğini defalarca dile getirdi. Ancak Trump, askeri operasyonların seçimlerin ardından yeniden başlayabileceği ihtimalini de gündeme getirdi.

İSRAİL'DE İRAN ALARMI! SÜRPRİZ SALDIRI ENDİŞESİ

İsrail'in Walla haber sitesi pazartesi günü yayımladığı haberde, İran'ın doğrudan veya müttefik grupları aracılığıyla bölgedeki Amerikan çıkarlarına ya da İsrail'e sürpriz bir saldırı düzenleyebileceği endişesi nedeniyle ordunun en yüksek alarm seviyesinde olduğunu bildirdi.

Haberde, istihbarat kurumlarının Tahran'ın ABD ara seçimlerini etkileyebilecek büyük çaplı bir askeri provokasyona girişmesinden endişe duyduğu belirtildi.

Walla, İsrail işgal güçlerinin son haftalarda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Pentagon ile koordinasyon halinde savunma ve saldırı hazırlıklarını yoğunlaştırdığını aktardı.