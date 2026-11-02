ABD ara seçimleri öncesinde İsrail işgal güçleri alarma geçti! İran'ın sürpriz saldırı ihtimali ve yeni savaş endişesi arttı
İsrail basınına göre, ABD'de yapılacak ara seçimlerin hemen öncesinde İsrail işgal güçleri en yüksek alarm seviyesine geçti. İran'la savaşın yeniden başlaması ihtimaline karşı İsrail ile ABD arasındaki güvenlik koordinasyonu en üst düzeye çıkarıldı. Walla haber sitesi, Tahran'ın ABD'nin bölgedeki çıkarlarına veya İsrail'e yönelik sürpriz bir saldırı düzenleyebileceği endişesinin arttığını bildirdi.
İsrail medyasına göre, ABD ara seçimlerine bir gün kala, İran'la savaşın yeniden başlaması ihtimali nedeniyle İsrail işgal güçleri pazartesi günü en yüksek alarm seviyesinde bulunuyor.
ABD'de seçmenler, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın ikinci görev döneminin ortasında, salı günü ara seçimler için sandık başına gidecek. Seçimlerde Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 35 sandalye ve 36 eyalette valilik makamları için yarışılacak. Ayrıca binlerce yerel görev ve halk oylamasına sunulan düzenleme de seçmenlerin önüne gelecek.
Trump, bölgede ABD askeri varlığının artırılmasına ve diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalmasına rağmen ara seçimlerden önce İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemeyeceğini defalarca dile getirdi. Ancak Trump, askeri operasyonların seçimlerin ardından yeniden başlayabileceği ihtimalini de gündeme getirdi.
İsrail medyasına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, görünürde İran yönetimini devirmeyi hedefleyen yeni saldırılar düzenlenmesi için baskı yapıyor. Ancak İsrailli yetkililer, nihai kararın Beyaz Saray'a ait olduğunu kabul ediyor.
İSRAİL'DE İRAN ALARMI! SÜRPRİZ SALDIRI ENDİŞESİ
İsrail'in Walla haber sitesi pazartesi günü yayımladığı haberde, İran'ın doğrudan veya müttefik grupları aracılığıyla bölgedeki Amerikan çıkarlarına ya da İsrail'e sürpriz bir saldırı düzenleyebileceği endişesi nedeniyle ordunun en yüksek alarm seviyesinde olduğunu bildirdi.
Haberde, istihbarat kurumlarının Tahran'ın ABD ara seçimlerini etkileyebilecek büyük çaplı bir askeri provokasyona girişmesinden endişe duyduğu belirtildi.
Walla, İsrail işgal güçlerinin son haftalarda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Pentagon ile koordinasyon halinde savunma ve saldırı hazırlıklarını yoğunlaştırdığını aktardı.
İsrailli askeri yetkililere dayandırılan haberde, İsrail ile ABD arasındaki güvenlik koordinasyonunun en üst seviyeye ulaştığı ve Washington'ın İran'a saldırı kararı alması halinde İsrail'in önceden bilgilendirileceği ifade edildi.
Bununla birlikte habere göre İsrail ordusunun değerlendirmeleri, Trump'ın diplomatik müzakereleri ve baskı yöntemlerini tüketmeden askeri seçeneğe yönelmek istememesi nedeniyle ABD'nin ara seçimlerden önce önleyici bir saldırı düzenleme ihtimalinin düşük olduğuna işaret ediyor.
İSRAİL'DE 3 BİNDEN FAZLA ABD ASKERİ BULUNUYOR
Walla, İsrail'de 3 binden fazla ABD askerinin konuşlandırıldığını bildirdi.
Haberde ayrıca, önceki gerilim dönemlerinin aksine son bir haftada ABD'ye ait askeri uçakların İsrail'e gelişlerinde olağan dışı bir artış kaydedilmediğine dikkat çekildi.
İsrailli yetkililer, Tahran'ın Washington ile yürütülen müzakerelerde zaman kazanmaya çalıştığını düşünüyor. İran'ın nükleer programı ve balistik füzeleri konusundaki anlaşmazlıklar ise devam ediyor.