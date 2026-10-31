Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, krizin perde arkasındaki stratejik savaşı çarpıcı sözlerle deşifre etti.

"CUMHURBAŞKANI GÜVENLİĞİNİ SAĞLADIKTAN SONRA ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Ülkedeki kritik durumu değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Şimdi burada tahminim cumhurbaşkanı Polonya'da bir yerlere indi ama nerede olduğu bilinmiyor. Can güvenliği vesaire bunlarla ilgili tedbirler alındıktan sonra ortalığa çıkabilir. Kim olursa olsun ilk önce güvenliğini sağlar, ardından hâkimiyeti sağlayınca da ortalığa çıkar. Zaten bu örgütlü bir hareket" ifadelerini kullandı.



AVRUPA BİRLİĞİ VE BATI'YA KARŞI STRATEJİK TAVIR

Avrupa Birliği'nin bu süreçteki tutumunun ve Cumhurbaşkanı'nın sergilediği stratejik çizginin altını çizen Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Cumhurbaşkanının söylemi halkla örtüşen bir söylem. Kendisi epeydir 'Biz Avrupa Birliği'nin oyuncağı değiliz. Kamçıyı vurunca Ukrayna'ya saldıralım, dur deyince duralım olmaz, güvenliğimizi sağlayalım' diyor. Türkiye'yle çok önemli görüşmeler vardı; Aselsan vesaire özellikle İHA ve SİHA konusunda belli bir aşamaya gelen temaslar söz konusu. Hatta bizden aldıklarını riskin olduğu doğu sınırlarında konuşlandırıyor, eski Rusya'dan kalma veya Batı'nın verdiklerini ise batı sınırına kaydırıyor; yani esas birinci hattı en iyileriyle donatıyor. Kendisinde böyle stratejik bir akıl var" değerlendirmesinde bulundu.



TRUMP DESTEĞİ VE BATI GÜDÜMLÜ BAŞBAKAN VURGUSU

Cumhurbaşkanının muhafazakâr ve milli reflekslerle hareket ettiğini belirten Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Cumhurbaşkanı 'Biz muhafazakârız, ülkemizi önceliyoruz, dışarıdan oyunlara gelmeyiz. Biz bu işin içinde olmamalıyız' diyor ve bu yaklaşım Amerika'nın söylemiyle örtüşüyor. Trump bu nedenle kendisini destekliyor. Hatta geçen günlerde Trump Savunma Bakanı'yla bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi, orada ne konuşulduğu çok merak ediliyordu. Halk da durduk yere savaş istemediği için cumhurbaşkanı tabandan ciddi destek görüyor. Hızla savunma bütçesi ayırıp eksikleri tamamlama yoluna gittiler. Rusya'nın en büyük korkusu Polonya'dır; Batı'dan bir tehdit gelecekse Hitler'in güzergâhı üzerinden Polonya'dan gelir diye bakar ve Avrupa'da da 'Ruslar gelirse Polonya'dan gelir' endişesi vardır. Cumhurbaşkanı 'O onu demiş, bu bunu demiş ilgilenmemeliyiz, kendi güvenliğimizi sağlayıp kabuğumuza çekilmeliyiz' mantığıyla hareket ediyor. Ancak Batı güdümlü başbakan tam tersi bir tutumla 'Aktif olmalıyız, daha saldırgan olmalıyız, Ukrayna'yla gerekirse sınırda çatışmalıyız ve Avrupa'nın desteğini almalıyız, Avrupa bize bu konuda rol vermeli' mantığını yürütüyor" sözleriyle sahadaki kutuplaşmayı aktardı.