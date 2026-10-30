Bakan Fidan ve Rubio arasında kritik temas!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD-İran müzakere sürecini ve Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı. Kritik temasın gündeminde bölgesel gerilim ve diplomatik çözüm arayışları öne çıktı.