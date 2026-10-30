Bakan Fidan ve Rubio arasında kritik temas!
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD-İran müzakere sürecini ve Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı. Kritik temasın gündeminde bölgesel gerilim ve diplomatik çözüm arayışları öne çıktı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin seyri değerlendirildi.
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