-°C
CANLI YAYIN

Bakan Fidan ve Rubio arasında kritik temas!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bakan Fidan ve Rubio arasında kritik temas!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD-İran müzakere sürecini ve Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı. Kritik temasın gündeminde bölgesel gerilim ve diplomatik çözüm arayışları öne çıktı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin seyri değerlendirildi.

Ayrıntılar Gelecek...

Önceki Haber
Polonya’da yargı krizi! Uzmanlar A Haber'de çarpıcı yorum: Bu açık bir Avrupacı darbe girişimidir
Polonya’da yargı krizi! Uzmanlar A Haber'de çarpıcı yorum: Bu açık bir Avrupacı darbe girişimidir
İran’dan Batı’ya sert mesaj: Alkışladığınız savaşın bedelini ödeyeceksiniz!
Sonraki Haber
İran’dan Batı’ya sert mesaj: Alkışladığınız savaşın bedelini ödeyeceksiniz!
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın