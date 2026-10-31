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İsrail basını, ABD'nin İran'a yönelik olası saldırı hazırlıkları kapsamında İsrail'e 90 askeri uçak gönderdiğini öne sürdü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İsrail basını, ABD'nin İran'a yönelik olası saldırı hazırlıkları kapsamında İsrail'e 90 askeri uçak gönderdiğini öne sürdü

İsrail basını, İran'a geniş kapsamlı askeri saldırı hazırlıkları kapsamında ABD ordusunun İsrail'e 10 askeri nakliye uçağı ve 80 havadan havaya yakıt ikmal uçağı konuşlandırdığını duyurdu.

Kanal 14 televizyonuna göre, ABD ordusu son 48 saat içinde Orta Doğu genelinde "eşi benzeri görülmemiş" bir askeri hava köprüsü oluşturdu.

Haberde, ABD ordusuna ait 10 askeri kargo ve 80 yakıt ikmal uçağının İsrail'deki üslere konuşlandığı aktarıldı.

(Foto: Arşiv)(Foto: Arşiv)

ABD ordusuna ait kargo uçaklarının eş zamanlı olarak bölge ülkelerinin hava savunmalarını hızla takviye etmek amacıyla Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e gittiği de belirtildi.

İsrail'deki genel seçimlerin arifesinde, 26 Ekim 2026'da Tel Aviv'de Likud Partisi lideri Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı seçim afişinin havadan görünümü. (Foto: AFP)İsrail'deki genel seçimlerin arifesinde, 26 Ekim 2026'da Tel Aviv'de Likud Partisi lideri Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı seçim afişinin havadan görünümü. (Foto: AFP)

Konuya ilişkin İsrail ve ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair yeni emareler bulunduğunu iddia ederek, uçuş takip verilerine ve konuya ilişkin bilgi sahibi iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun füze savunmasını güçlendirmek amacıyla Teksas'tan İsrail'e ek bir Patriot sistemi gönderdiğini ileri sürmüştü.

Öte yandan, ABD'nin bazı Körfez ülkelerine, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinden sonra gerçekleşebilecek kısa süreli ancak yoğun saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunduğu iddiası da ABD basınına yansımıştı.

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