İsrail'deki genel seçimlerin arifesinde, 26 Ekim 2026'da Tel Aviv'de Likud Partisi lideri Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı seçim afişinin havadan görünümü. (Foto: AFP)



Konuya ilişkin İsrail ve ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair yeni emareler bulunduğunu iddia ederek, uçuş takip verilerine ve konuya ilişkin bilgi sahibi iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun füze savunmasını güçlendirmek amacıyla Teksas'tan İsrail'e ek bir Patriot sistemi gönderdiğini ileri sürmüştü.



Öte yandan, ABD'nin bazı Körfez ülkelerine, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinden sonra gerçekleşebilecek kısa süreli ancak yoğun saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunduğu iddiası da ABD basınına yansımıştı.