İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekremi Nia, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile birlikte bölgede "yeni bir maceraya kalkışması" halinde yeniden başlayacak bir savaşın "çok daha geniş bir coğrafyaya yayılacağını" söyledi.

Ekremi Nia, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı, Siyonistlerin baskısı ve teşvikiyle bölgede bir kez daha yeni bir askeri maceraya kalkışırsa savaşın alevleri şüphesiz çok daha geniş bir coğrafyayı saracaktır." ifadelerini kullandı.

İranlı komutan, "Çatışmanın nasıl sona ereceği artık onun (Trump'ın) elinde olmayacak." uyarısında bulundu.

İRAN ORDUSU ABD'NİN BÖLGEDEKİ HAREKETLİLİĞİNİ YAKINDAN İZLİYOR

ABD Başkanı'nın diplomasiye ihanet eden geçmişteki tutumuna dikkati çeken Ekremi Nia, İran ordusunun muharebe hazırlık seviyesini "sürekli" artırdığını ve ABD'nin bölgedeki hareketlerini "yakından takip ettiğini" belirtti.

ORTA DOĞU'DA GERİLİM DÜŞMÜYOR

İranlı komutanın açıklamaları, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasının ardından Orta Doğu'da yükselen ve İran'ın bölgedeki misillemeleriyle devam eden gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi.

Washington ve Tahran arasında daha sonra yürütülen diplomatik girişimlere ve haziran ayında imzalanan mutabakata rağmen, güvenlik düzenlemeleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ulaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bölgedeki tansiyon yüksek seyretmeye devam ediyor.