ABD, Rusya'nın giderek yoğunlaşan hava saldırılarına karşı Ukrayna'nın savunmasında kritik öneme sahip 500 Patriot füzesinin satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, gelişmiş PAC-3 önleyici füzelerin toplam maliyetinin 2,1 milyar dolar olduğunu açıkladı. Satışın bedelinin tamamının Ukrayna'nın Avrupa'daki müttefikleri ve Kanada tarafından karşılanacağı bildirildi.

Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, füzelerin teslimatının "birkaç yıl" sürebileceği uyarısında bulundu.

ZELENSKİY'DEN ABD'YE ACİL TESLİMAT ÇAĞRISI: PATRİOT'LARA HEMEN ŞİMDİ İHTİYACIMIZ VAR

Zelenskiy, cuma gecesi yaptığı açıklamada, ABD'nin Patriot sistemlerini daha hızlı teslim etmesi yönündeki çağrısını yineledi.

Rusya'nın ölümcül balistik füzelerini düşürmede etkili olan tek silah sistemi olarak nitelendirdiği Patriot'lara Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Zelenskiy, ABD'nin satış kararını memnuniyetle karşıladı ancak teslimatların hızlandırılmasını istedi.