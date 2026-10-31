ABD'den Ukrayna'ya 500 Patriot füzesi satışına onay: Teslimatı yıllar sürebilir, faturayı o ülkeler ödeyecek
ABD, Rusya'nın yoğunlaşan hava saldırılarına karşı Ukrayna'nın savunmasında kritik öneme sahip 500 Patriot füzesinin satışına onay verdi. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, teslimatların birkaç yıl sürebileceği uyarısında bulunarak füzelerin acilen gönderilmesini istedi. 2,1 milyar dolarlık satışın bedelini Avrupa ülkeleri ve Kanada karşılayacak.
ABD, Rusya'nın giderek yoğunlaşan hava saldırılarına karşı Ukrayna'nın savunmasında kritik öneme sahip 500 Patriot füzesinin satışına onay verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, gelişmiş PAC-3 önleyici füzelerin toplam maliyetinin 2,1 milyar dolar olduğunu açıkladı. Satışın bedelinin tamamının Ukrayna'nın Avrupa'daki müttefikleri ve Kanada tarafından karşılanacağı bildirildi.
Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, füzelerin teslimatının "birkaç yıl" sürebileceği uyarısında bulundu.
ZELENSKİY'DEN ABD'YE ACİL TESLİMAT ÇAĞRISI: PATRİOT'LARA HEMEN ŞİMDİ İHTİYACIMIZ VAR
Zelenskiy, cuma gecesi yaptığı açıklamada, ABD'nin Patriot sistemlerini daha hızlı teslim etmesi yönündeki çağrısını yineledi.
Rusya'nın ölümcül balistik füzelerini düşürmede etkili olan tek silah sistemi olarak nitelendirdiği Patriot'lara Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Zelenskiy, ABD'nin satış kararını memnuniyetle karşıladı ancak teslimatların hızlandırılmasını istedi.
Ukrayna lideri, hafta başında yaptığı açıklamada da ülkesinin kritik füze stoklarının hızla tükenmesi nedeniyle ABD'nin hayati öneme sahip füze tedarikine onay vermesini yaklaşık bir aydır beklediklerini belirtmişti.
2,1 MİLYAR DOLARLIK PATRİOT SATIŞININ FATURASINI AVRUPA VE KANADA ÖDEYECEK
ABD Dışişleri Bakanlığı, satışın Washington'ın dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceğini belirtti.
Açıklamada,Ukrayna'nın satın alım bedelini JUMPSTART programı kapsamında Kanada, Almanya ve Norveç'in sağlayacağı bağışlarla ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna Destek Kredisi kapsamında finanse edilen ulusal kaynaklarla karşılayacağı bildirildi.
ABD merkezli savunma şirketi Lockheed Martin'in satışın ana yüklenicisi olacağı belirtilirken, anlaşmada hiçbir ABD fonunun kullanılmayacağı vurgulandı.
RUSYA, KIŞ ÖNCESİ UKRAYNA'NIN ENERJİ ALTYAPISINI HEDEF ALIYOR
Zelenskiy, Rusya'nın kış mevsimi öncesinde Ukrayna'nın kritik enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını açıkladı.
Son iki haftada ülkenin elektrik şebekesindeki kritik noktalara 30'dan fazla Rus saldırısı düzenlendiğini belirten Zelenskiy, enerji altyapısının korunması için hava savunma sistemlerinin önemine dikkat çekti.
PATRİOT FÜZELERİNDE KÜRESEL TEDARİK SIKINTISI! TESLİMAT YILLAR SÜREBİLİR
Ukrayna'nın acil ihtiyaç duyduğu Patriot önleyici füzelerinde dünya genelinde tedarik sıkıntısı yaşanıyor. ABD'nin İran'la yürüttüğü savaşta da bu mühimmatları kullanması, küresel stoklar üzerindeki baskıyı artırıyor.
Füzelerin üretim takvimi henüz netleşmezken, siparişin mevcut stoklardan değil, yeni üretilecek mühimmatlardan karşılanacağı değerlendiriliyor. Bu nedenle Ukrayna'ya kısa sürede teslimat yapılması beklenmiyor.
ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre Patriot füzelerinin üretimi uzun zaman alıyor ve yılda yalnızca 600 füze üretiliyor.