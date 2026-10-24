"Amerikalıların idam cezası mahkûmları için kullandığı 'Yürüyen ölü adam', yani 'Dead Man Walking' diye bir tabir var. Adam zaten ölü; infazına 10 dakika kalmış gibi ölümüne doğru gidiyor. Zelenskiy'nin durumu da biraz böyle. Artık üzerinde çok fazla tartışmaya gerek yok. Zelenskiy, etrafındaki küçük bir klik dışında Ukrayna'da da istenmiyor. Ukrayna'nın yönetici sınıfı ve eliti de kendisini istemiyor."

"Bu başlama vuruşunu Amerika yapmıştı, noktayı da Amerika koyacak. Kiev'in bu süreçte bağımsız ve özel bir iradesi olduğunu düşünmek bizi yanıltır. Bunu savaşın en başında gördük. Telefonla olmayınca Boris Johnson trene binip gitti. Bunu ilk yazan bendim. O dönem gizli tutulan bu ziyaret daha sonra ortaya çıktı. Yaşadığımız süreç buydu. Dolmabahçe sürecinde bir anlaşma parafe edilmiş, Ruslar da bunu kabul etmişti. Ukraynalılar ise 'Bunu başkanımıza sormamız lazım, yasalarımız böyle' dediler. Savaştan sonraki ilk üç ay içinde bir dizi kanun, bir yıl içinde de anayasa değişikliği yapılmıştı. Zelenskiy bugün 'Ben istesem de teslim olamam, anayasa var' diyor. Ancak o anayasayı adeta bir oyuncak gibi değiştirdiler, yine değiştirirler. Boris Johnson ve İngiltere müdahale etti. Avrupalılar da bunu istiyordu. Ukrayna'daki gazetecilere dayanarak Boris Johnson'ın apar topar, valizini bile almadan şahsen gittiğini yazdığımızda bizimle dalga geçtiler. Sonrasında fotoğraflar yayımlandı. Hemen ardından meşhur Buça hadisesi ve diğer saldırılar gündeme getirilerek barışın sağlanması engellendi."

"Arkada hem savaş suçları hem de Ukrayna halkına yönelik işlenmiş suçlar var. Bunların en bilineni yolsuzluklar. Diğer tarafta zorla askere almalar, işkence iddiaları ve kayıplar bulunuyor. Son olarak bir gazetecinin öldürülmesi, başka bir gazetecinin suikasta uğraması, Ukrayna dışında gerçekleştirilen suikastlar ve Kuzey Akım boru hattına yönelik sabotaj konusu var. Bütün bunlar birikiyor. Bir zamanlar Zelenskiy'nin yanında duran müttefikleri bile artık başka seçenekleri değerlendirme noktasına geliyor."

Zelenskiy'nin ülkesinde desteğini kaybettiğini savunan Yakınca, Ukrayna yönetiminin siyasi geleceğinin belirsizleştiğini belirtti (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"PUTİN, ERDOĞAN'IN HATIRINA VERDİĞİ AVANSI TRUMP'A VERMEZ"

Mevcut müzakerelerdeki ateşkes çıkmazına ve liderler arasındaki ilişkilere değinen Yakınca, Putin'in daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hatırına ateşkesi kabul ettiğini, ancak benzer bir adımı Trump için atmayacağını savundu.

Yakınca, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kilitlenilen nokta ateşkes meselesi. Zelenskiy, yasaları değiştirebilmek için iki aylık ateşkes talep ediyor. Putin ise 'Dostum Erdoğan'ın hatırına bir kez ateşkes yaptık. Normalde yapmazdım ama dostumun hatırına bu avansı verdim, siz de bunu kötüye kullandınız. Bir daha vermem.' diyor. Bunu tercüme edersek Putin, 'Trump'ın hatırına da vermem.' demek istiyor. Buradan ders çıkarmak lazım. Putin o avansı Erdoğan'ın hatırına vermişti. Trump'la araları iyi olsa bile onun hatırına böyle bir adım atmayacağını söylüyor. Zelenskiy, en nihayetinde kendi ülkesine ve kendi halkına teslim olacak. Ukrayna'da yeni seçimler yapılacak ve ülkenin topraklarının yaklaşık üçte biri gitmiş olacak."

ALASKA'DA GÖRÜŞÜLEN "SWAP" PLANI VE CEPHE HATTINDAKİ GERÇEKLER

Sahadaki harita üzerinden toprak takası formülünü açıklayan Yakınca, Rusya'nın ilerlediği bölgeler ile Trump'ın gündeme getirdiği planın ayrıntılarına değindi.

Yakınca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle Sumi ve Harkiv vilayetlerinde Ruslar çok ciddi mesafe katetti. Zaporijya tarafında ise alamadıkları yerler var. Trump'ın Alaska'da şekillenen önerisi şu: Ruslar fazladan aldıkları yerleri geri versin, Ukrayna tarafı da Donbas'ta Rusların alamadığı yerleri onlara vererek bir swap (takas) yapsın. Ancak sonuçta değişen bir şey yok. Ukrayna topraklarının üçte biri gitmiş oluyor. Trump'ın kurduğu bu masa, Ukrayna'nın Avrupa Birliği veya NATO üyeliğine giden yolunu açmaz; aksine bu yolu tıkar. Haritaya baktığımızda Kupyansk şu anda Rusların elinde. Sumi bölgesinde tuttukları bir hat var. Dnipro yönünde ilerlediler. Nehri geçemeseler de küçük rezervlerle girdikleri alanlar bulunuyor. Zaporijya'nın ise nehrin diğer tarafında kalan bölümü hariç büyük kısmını kontrol ediyorlar.

Trump, bu takas yapılmadığı takdirde Rusların önemli bir merkez olan Harkiv'i de alacağını belirterek taraflara bu planı dayatıyor. Ruslar da Kırım ve diğer bölgelerde yapılan referandumları gerekçe gösteriyor. İyi bir şey olduğu için söylemiyorum ama Ukrayna bağımsız bir ülke olmasına rağmen artık dünyada hukuk dönemi bitmiş, güç dönemi başlamıştır."