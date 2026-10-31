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Bulgar milletvekili cinayetinde 30 saniyelik sır görüşme: Şok detaylar ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bulgar milletvekili cinayetinde 30 saniyelik sır görüşme: Şok detaylar ortaya çıktı

Bulgaristan'da iş adamı Eyüp Temiz'in, eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Slavcho Penchev Binev'i öldürdüğü ticari anlaşmazlığın detaylarına ulaşıldı. Temiz'in otuz saniyelik gizemli bir görüşmenin ardından tetiği çektiği belirlendi.

Bulgaristan'da eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Bulgaristan Olimpiyat Tekvando Federasyonu Başkanı Slavcho Penchev Binev'in öldürülmesine ilişkin olayda, cinayet öncesinde yapıldığı belirtilen telefon görüşmesi incelemeye alındı.

Bulgar milletvekili cinayetinde 30 saniyelik sır görüşme: Şok detaylar ortaya çıktı - 1

Binev'i silahla öldürdüğü belirtilen Türk iş insanı Eyüp Temiz tutuklanırken, birlikte yakalandığı şoförü Yusuf T. ve tercümanı İbryam Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bulgar milletvekili cinayetinde 30 saniyelik sır görüşme: Şok detaylar ortaya çıktı - 2

30 YILLIK ORTAKLIKTA PROJE ANLAŞMAZLIĞI

Eyüp Temiz'in, 30 yıldır ortaklık yaptığı Binev ile Filibe yakınlarında bulunan ve toplam değeri 270,6 milyon euro olan iki sanayi parkı projesi nedeniyle anlaşmazlığa düştüğü belirtildi.

İddiaya göre Binev, projelerin 110 milyon euroluk bölümünün paylaşımında daha fazla pay talep ediyordu.

Bulgar milletvekili cinayetinde 30 saniyelik sır görüşme: Şok detaylar ortaya çıktı - 3

İŞ YEMEĞİNDE UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Taraflar, aralarındaki 500 bin euroluk ticari varlık ihtilafını çözmek amacıyla 23 Ekim akşamı Sofya'da bir iş yemeğinde buluştu. Ancak görüşmede uzlaşmaya varılamadı.

EŞİNE YÖNELİK HAKARET İDDİASI

İddiaya göre Binev, 24 Ekim'de anlaşmazlıktan sorumlu tuttuğu Eyüp Temiz'in mimar eşi Niya Temiz'i telefonla arayarak hakaret etti.

Niya Temiz'in yaşananları eşine anlatmasının ardından Eyüp Temiz, şoförü Yusuf T. ve tercümanı İbryam Y. ile Binev'in Sofya'nın Pavlovo semtindeki evine gitti.

Bulgar milletvekili cinayetinde 30 saniyelik sır görüşme: Şok detaylar ortaya çıktı - 4

ATEŞ ETMEDEN ÖNCE TELEFONLA KONUŞTUĞU BELİRTİLDİ

Evin salonunda taraflar arasında başlayan tartışma büyüdü. Bu sırada Türkçe yaklaşık 30 saniyelik bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilen Eyüp Temiz'in, ardından silahını çekerek Binev'e ateş ettiği aktarıldı.

Binev hayatını kaybederken, olayın ardından kaçan Temiz ve beraberindeki iki kişi yaklaşık 1,5 saat sonra otoyolda yakalandı. Araçta yapılan aramada, cinayette kullanıldığı belirtilen iki silah ele geçirildi.

Bulgar milletvekili cinayetinde 30 saniyelik sır görüşme: Şok detaylar ortaya çıktı - 5

BİR KİŞİ TUTUKLANDI, İKİ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Sabah'ın haberine göre, Eyüp Temiz tutuklandı. Yusuf T. ve İbryam Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis, Temiz'in ateş etmeden önce yaptığı belirtilen 30 saniyelik telefon görüşmesini araştırıyor.

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