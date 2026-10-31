Binev'i silahla öldürdüğü belirtilen Türk iş insanı Eyüp Temiz tutuklanırken, birlikte yakalandığı şoförü Yusuf T. ve tercümanı İbryam Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

30 YILLIK ORTAKLIKTA PROJE ANLAŞMAZLIĞI

Eyüp Temiz'in, 30 yıldır ortaklık yaptığı Binev ile Filibe yakınlarında bulunan ve toplam değeri 270,6 milyon euro olan iki sanayi parkı projesi nedeniyle anlaşmazlığa düştüğü belirtildi.

İddiaya göre Binev, projelerin 110 milyon euroluk bölümünün paylaşımında daha fazla pay talep ediyordu.