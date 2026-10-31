Bulgar milletvekili cinayetinde 30 saniyelik sır görüşme: Şok detaylar ortaya çıktı
Bulgaristan'da iş adamı Eyüp Temiz'in, eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Slavcho Penchev Binev'i öldürdüğü ticari anlaşmazlığın detaylarına ulaşıldı. Temiz'in otuz saniyelik gizemli bir görüşmenin ardından tetiği çektiği belirlendi.
Bulgaristan'da eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Bulgaristan Olimpiyat Tekvando Federasyonu Başkanı Slavcho Penchev Binev'in öldürülmesine ilişkin olayda, cinayet öncesinde yapıldığı belirtilen telefon görüşmesi incelemeye alındı.
Binev'i silahla öldürdüğü belirtilen Türk iş insanı Eyüp Temiz tutuklanırken, birlikte yakalandığı şoförü Yusuf T. ve tercümanı İbryam Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
30 YILLIK ORTAKLIKTA PROJE ANLAŞMAZLIĞI
Eyüp Temiz'in, 30 yıldır ortaklık yaptığı Binev ile Filibe yakınlarında bulunan ve toplam değeri 270,6 milyon euro olan iki sanayi parkı projesi nedeniyle anlaşmazlığa düştüğü belirtildi.
İddiaya göre Binev, projelerin 110 milyon euroluk bölümünün paylaşımında daha fazla pay talep ediyordu.