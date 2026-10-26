Mekke İttifakı'ndan Tahran'da kritik temas! MİT Başkanı İbrahim Kalın masada: Gündem bölgesel güvenlik

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan Mekke İttifakı, Orta Doğu'da artan gerilimin ardından İran ile diplomatik temaslarını hızlandırdı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya geldi.

Orta Doğu'da artan gerilim ve Yemen kaynaklı saldırıların ardından bölgesel güvenliğe yönelik diplomatik girişimler hız kazandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan oluşan Mekke İttifakı'nın üst düzey temsilcileri, İran'ın başkenti Tahran'da temaslarda bulundu. Türkiye'yi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın temsil ettiği görüşmelere Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir katıldı. Temaslarda bölgesel güvenlik, İran ile diyalog kanallarının geliştirilmesi ve Orta Doğu'daki gerilimin azaltılmasına yönelik girişimler ele alındı. MEKKE İTTİFAKI'NDAN İRAN'A KRİTİK ZİYARET! İLK TEMAS BAŞLADI TAHRAN'DA KRİTİK GÜVENLİK TEMASI İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Mekke İttifakı üyesi üç ülkeden üst düzey yetkililerin bölgesel güvenlik konularında istişarelerde bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu. Bakıri, temasların Batı Asya'da bölgesel güvenlik anlayışının geliştirilmesi kapsamında gerçekleştirileceğini belirtmiş, İran'ın dış güçlerin bölgeye müdahalesine ve nüfuzuna karşı olduğunu ifade etmişti. Görüşmeler kapsamında heyetin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile bir araya gelmesi planlandı. İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN İLE DE GÖRÜŞME PLANI Suudi Arabistan Kamu Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Raid Krimly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ziyareti doğruladı. Krimly, Mekke İttifakı ülkelerinin temsilcilerinin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşeceğini bildirdi. Ziyaretin ABD ile İran arasında devam eden krizde gerilimi düşürme, diyaloğu güçlendirme ve diplomatik çözüm arayışlarını destekleme amacı taşıdığı belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN AÇIKLAMA: DİYALOG KANALLARI AÇILACAK Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki temasların amacına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Tahran'daki Mekke İttifakı toplantısı ile Tahran ile diyalog kanalları kurulması ve anlaşma yolunun açılması hedefleniyor" ifadelerine yer verildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Raid Krimly de ziyaretin Katar ve Pakistan tarafından yürütülen arabuluculuk girişimlerine verilen desteğin bir parçası olduğunu belirtti. Krimly, Mekke İttifakı ülkelerinin bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla bölgedeki bütün ülkelerle birlikte çalışma kararlılığını sürdürdüğünü kaydetti. MEKKE İTTİFAKI'NIN ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos 2026'da imzalanan Mekke Ortak Savunma Antlaşması, üç ülkenin güvenlik alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Antlaşmada üye ülkelerden herhangi birine yönelik silahlı saldırının bütün üyelere yapılmış sayılması öngörülüyor. Antlaşmanın birinci maddesinde, tarafların birbirlerinin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve uluslararası alanda tanınan sınırlarına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla "bütün gerekli araçları" kullanacağı belirtiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde antlaşmanın onaylanmasına yönelik çalışmalar sürerken, Pakistan'ın anlaşmayı geçen hafta onayladığı bildirildi.