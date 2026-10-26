Mısır Meclisi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye, Riyad'ın talebi halinde Suudi Arabistan'ın savunmasına destek sağlanması için yetki verdi. Meclisten yapılan açıklamaya göre, üçüncü kez gerçekleştirilen toplantıda Sisi'ye yetki verilmesi kararı üçte iki çoğunlukla kabul edildi.

Mısır Meclisi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye, Riyad'ın talebi halinde Suudi Arabistan'ın savunmasına destek için yetki verdi.

Mısır Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Riyad'ın talebi halinde Cumhurbaşkanı'na Suudi Arabistan'a savunma alanında destek sağlamak için gerekli adımları atma yetkisi verilmesine ilişkin öneriyi oylamak üzere Meclis üçüncü kez toplandı.

Toplantıda Sisi'ye yetki verilmesi kararı üçte iki çoğunlukla onaylandı.

Mısır anayasasına göre aynı zamanda silahlı kuvvetleri başkomutanı olan cumhurbaşkanı, Ulusal Savunma Konseyinin görüşünü almadan ve meclisin üçte iki çoğunluğunun onayı olmadan savaş ilan edemez ve silahlı kuvvetleri ülke sınırları dışına gönderemez.