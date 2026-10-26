Ulusal basında yer alan haberlere göre Machado, Venezuela'nın kuzeybatısındaki Lara eyaletinde Barquisimeto yakınlarında bulunan Santa Rosa kasabasındaki bir kilisede düzenlenen Katolik ayinine katıldı ve destekçileriyle kucaklaştı.

Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado, yaklaşık 10 ay sonra Venezuela'ya döndüğünü açıkladı.

GONZALEZ DE ÜLKEYE DÖNDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

Venezuela'da Temmuz 2024'te düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde Nicolas Maduro'nun rakibi olarak yarışan Edmundo Gonzalez de X hesabından yaptığı paylaşımla Machado'nun ülkeye döndüğünü doğruladı.

Gonzalez, "Bugün Venezuelalılar için çok önemli bir gün. Bu süreci yönetmek ve ona yön vermek üzere egemen sesimiz onunla (Machado) birlikte geri dönüyor. Gerçek anlamda özgürlüğe doğru ilerlemek için ben de çok yakında döneceğim" dedi.

DÖNÜŞÜNÜN EN AZ 7 KEZ ENGELLENDİĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Machado, geçen yıl aralık ayında Nobel Barış Ödülü'nü almak üzere Oslo'ya gitmek için Venezuela'dan ayrılmasının ardından hükümet değişikliğini sağlamak amacıyla ülkesine döneceğini sık sık dile getirmişti.

Ancak muhalif liderin ekibi, geçen ay yaptığı açıklamada Machado'nun dönüşünün hava ve deniz yoluyla en az 7 kez engellendiğini bildirmişti.

NOBEL ÖDÜLÜ İÇİN ÜLKESİNDEN GİZLİCE AYRILMIŞTI

Machado, Oslo'daki Nobel Barış Ödülü törenine katılmak üzere 7 Aralık 2025 gecesi Venezuela'dan gizlice ayrılmıştı. Karayip Denizi üzerinden Curaçao Adası'na geçen muhalif lider, 8 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'ya ulaşarak kamuoyunun karşısına çıkmıştı.