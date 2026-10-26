Nobel ödüllü muhalif lider 10 aylık sürgünün ardından ülkesine döndü
2025 Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, yaklaşık 10 aylık sürgünün ardından ülkesine döndüğünü duyurdu. Sosyal medya hesabından, "Buradayım. Sizlerleyim" mesajını paylaşan Machado, Lara eyaletinde destekçileriyle buluştu.
2025 Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, yaklaşık 10 aylık sürgünün ardından ülkesine geri döndüğünü açıkladı. Nobel Barış Ödülü'nü almak üzere 7 Aralık 2025'te Venezuela'dan gizlice ayrılan Machado, dönüşünü sosyal medya hesabından duyurdu.
"BURADAYIM. SİZLERLEYİM"
ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Machado, "Buradayım. Sizlerleyim" ifadelerini kullandı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre Machado, Venezuela'nın kuzeybatısındaki Lara eyaletinde Barquisimeto yakınlarında bulunan Santa Rosa kasabasındaki bir kilisede düzenlenen Katolik ayinine katıldı ve destekçileriyle kucaklaştı.
GONZALEZ DE ÜLKEYE DÖNDÜĞÜNÜ DOĞRULADI
Venezuela'da Temmuz 2024'te düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde Nicolas Maduro'nun rakibi olarak yarışan Edmundo Gonzalez de X hesabından yaptığı paylaşımla Machado'nun ülkeye döndüğünü doğruladı.
Gonzalez, "Bugün Venezuelalılar için çok önemli bir gün. Bu süreci yönetmek ve ona yön vermek üzere egemen sesimiz onunla (Machado) birlikte geri dönüyor. Gerçek anlamda özgürlüğe doğru ilerlemek için ben de çok yakında döneceğim" dedi.
DÖNÜŞÜNÜN EN AZ 7 KEZ ENGELLENDİĞİ BELİRTİLMİŞTİ
Machado, geçen yıl aralık ayında Nobel Barış Ödülü'nü almak üzere Oslo'ya gitmek için Venezuela'dan ayrılmasının ardından hükümet değişikliğini sağlamak amacıyla ülkesine döneceğini sık sık dile getirmişti.
Ancak muhalif liderin ekibi, geçen ay yaptığı açıklamada Machado'nun dönüşünün hava ve deniz yoluyla en az 7 kez engellendiğini bildirmişti.
NOBEL ÖDÜLÜ İÇİN ÜLKESİNDEN GİZLİCE AYRILMIŞTI
Machado, Oslo'daki Nobel Barış Ödülü törenine katılmak üzere 7 Aralık 2025 gecesi Venezuela'dan gizlice ayrılmıştı. Karayip Denizi üzerinden Curaçao Adası'na geçen muhalif lider, 8 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'ya ulaşarak kamuoyunun karşısına çıkmıştı.
HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARI DEVAM EDİYOR
Yaklaşık 10 aylık sürgünün ardından ülkesine dönen Machado hakkındaki hukuki belirsizlik ve tutuklanma riski devam ediyor.
Caracas Terör Mahkemeleri tarafından "terörizm" ve "vatana ihanet" suçlamalarıyla hakkında gıyabi yakalama kararı bulunan Machado'nun Lara eyaletinde halkın karşısına çıkmasının ardından güvenlik güçlerinin atacağı adımlar yakından takip ediliyor.
Muhalefet kaynakları, yakalama kararlarını "siyasi gerekçeli" olarak nitelendirirken Machado'nun güvenlik tedbirleri kapsamında hareket ettiğini bildiriyor.
BİNLERCE KİŞİ GÜVENLİ DÖNÜŞÜ İÇİN GÖSTERİ YAPMIŞTI
Venezuela'da binlerce kişi, 23 Ekim'de Machado'nun ülkeye güvenli şekilde dönmesi ve devlet başkanlığı seçim takviminin "derhal açıklanması" talebiyle gösteriler düzenlemişti.