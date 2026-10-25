Husilerden Suudi Arabistan'a 3 ayrı saldırı! Ölü ve yaralı askerler olduğu iddiası

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da 3 ayrı operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu. Riyad Havalimanı, Hamis Muşayt'taki hava üsleri ve Cizan'daki donanma üssünün hedef alındığı saldırılarda ölen ve yaralanan askerler olduğu iddia edildi. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı. Husiler, saldırılarda ölen ve yaralanan askerler olduğunu öne sürdü.

RİYAD HAVALİMANI VE ASKERİ ÜSLER HEDEF ALINDI

Husiler tarafından yapılan açıklamada Riyad Havalimanı, Hamis Muşayt'taki hava üsleri ve Cizan'daki donanma üssüne saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada saldırılarda askerlerin öldüğü ve yaralandığı iddia edilirken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

YEMEN ORDUSUNDAN 736 SALDIRI AÇIKLAMASI

Öte yandan Yemen ordusu, Husileri hedef alan son operasyonlarının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Mecid Abdullah en-Nezzili, son 24 saatte Yemen Şafağı Operasyonu kapsamında Husilere ait askeri hedeflere yönelik 736 hassas saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

En-Nezzili, "Bu operasyonlar sonucunda Husilerin komuta kademesinden ve saha unsurlarından yaklaşık 307 kişi etkisiz hale getirilmiş, toplam 68 askeri araç ile ağır ve orta çaplı silah imha edilmiş veya kullanılamaz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"SİVİLLERİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINIYOR"

Yemen Silahlı Kuvvetlerinin Husiler üzerindeki askeri baskıyı sürdürdüğünü belirten en-Nezzili, "Bu süreçte uluslararası insancıl hukuk hükümlerine bağlı kalınmakta ve siviller ile sivil unsurların korunması için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" açıklamasında bulundu.