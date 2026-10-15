Riyad Havalimanı’na füzeler yağdı! Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 10 Ekim'de düzenlediği saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. 1 Ekim'den bu yana 20 kez hedef alınan havalimanındaki saldırılarda 17 kişi hayatını kaybederken 333 kişi yaralandı; koalisyon güçlerinden Husilere sert uyarı geldi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları bölgedeki gerilimi tırmandırdı. Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıların yeni görüntüleri ortaya çıkarken, saldırıların bilançosu da açıklandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin sivil altyapıyı hedef aldığını belirterek örgüte sert tepki gösterdi.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, düzenlediği basın toplantısında İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgiler paylaştı.

RİYAD HAVALİMANI 20 KEZ HEDEF ALINDI

Sözcü el-Maliki, Husi milislerinin Suudi Arabistan havalimanlarına yönelik saldırılarının bölgesel güvenliğe tehdit oluşturduğunu ifade etti. El-Maliki, Husi milislerinin Suudi Arabistan'daki onlarca havalimanını, petrol tesisini ve limanı hedef almaya çalıştığını söyledi. El-Maliki, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın 1 Ekim'den bu yana 20 saldırıya maruz kaldığı, Husi milislerinin 7-11 Ekim tarihleri arasında havalimanına düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 333 kişinin de yaralandığını ifade etti. El-Maliki, havalimanına 10 Ekim'de düzenlenen saldırının 10 insansız hava aracı, füze ve diğer mühimmatla gerçekleştirildiğini vurguladı. El-Maliki, Husi milislerinin "sivillere ve sivil altyapıya yönelik tüm terör faaliyetlerine derhal son vermesi gerektiğini" vurguladı.

HUSİLERE MİSİLLEME

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in başkenti Sana'da Husi milislerine ait balistik füze depolarını imha ettiğini söyleyen el-Maliki, "Husi milislerinin savaş çabalarını destekleyen elektrik santrallerini, enerji depolarını ve deniz rıhtımlarını hedef aldık" diye konuştu. El-Maliki, koalisyonun dağlık bölgelerde Husiler'e ait 127 depoyu imha ettiğini sözlerine ekledi. Husi milislerinin "bölgesel tarafların yardımıyla" gelişmiş teknolojiler elde ettiğini kaydeden el-Maliki, Husilerin "balistik füzelere, saldırı dronlarına ve patlayıcı yüklü sürat teknelerine sahip ilk terör örgütü" haline geldiğini belirtti. El-Maliki, "Husi tehditleriyle başa çıkmak için gerekli tüm yeteneklere sahibiz" dedi.

SALDIRI ANININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Havalimanına 10 Ekim'de gerçekleştirilen ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 309 kişinin de yaralandığı saldırının ise yeni görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde saldırıda kullanılan seyir füzelerinin parçaları da yer aldı.