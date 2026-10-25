İsrail Başbakanı Netanyahu, İran ve bölgedeki vekil güçlerinin 27 Ekim'deki genel seçimleri sabote etmek amacıyla saldırı düzenleyebileceğine ilişkin istihbarat bulunduğunu öne sürdü.

Netanyahu, yayımladığı video açıklamasında, İran ve vekil güçlerinin seçimleri sabote etmek için saldırı düzenleyeceği yönündeki iddiasını tekrarladı.

SİYONİST ALARMA GEÇTİ: İSTİHBARAT ALDIK

Netanyahu, "Elimizde, İran ve uzantılarının seçim sürecini sabote etmek amacıyla saldırılar düzenleyerek bize meydan okumaya çalışabileceğine dair istihbarat bilgileri var." ifadesini kullandı.

İRAN'A TEHDİT: AĞIR DARBE ALIRSINIZ "Onları uyarıyorum. Sakın bizi sınamaya kalkışmayın, karşılığında çok daha ağır darbeler alırsınız." diyen Netanyahu, düşmanlarının düşündüğünden daha güçlü olduklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey sınırında yaptığı konuşmada, yaklaşan seçimler öncesinde ülkeye yönelik saldırı tehditleri bulunduğuna ilişkin istihbarat aldıklarını ileri sürmüştü.

Savunma Bakanı Yisrael Katz da iki hafta önce genel seçimler öncesinde İran'ın sandık sonuçlarını etkilemeye yönelik saldırı girişimlerinde bulunacağını öne sürmüştü.

Öte yandan, İsrail kamuoyunda ve uluslararası basında, seçimler öncesinde Netanyahu hükümetinin İran, Lübnan ya da Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir askeri operasyon başlatabileceği yönündeki iddialar gündeme gelmişti.