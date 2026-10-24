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Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından 6,3 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından 6,3 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Vanuatu'nun Port-Olry bölgesinin 197 kilometre batı-kuzeybatısı olduğu bildirildi.

10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

İlk depremin ardından Port-Olry bölgesinin 170 kilometre kuzeybatısında 6,3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

Depremlerde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

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