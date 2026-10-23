Bakan Fidan'dan İstanbul'da kritik diplomasi! Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile görüştü

Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Bu kapsamda Bakan Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile İstanbul’da bir araya geldi.