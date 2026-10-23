Bakan Fidan'dan İstanbul'da kritik diplomasi! Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile görüştü
Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Bu kapsamda Bakan Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile İstanbul’da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba'nın 24 Ekim 2026'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu.
Afrah Abdulaziz Al-Zuba resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.
FİDAN AFRAH ABDULAZİZ AL-ZUBA İLE İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİ
Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile İstanbul'da görüştü.
NE OLMUŞTU?
Son dönemde Yemen'deki çatışmalar yeniden şiddetlendi.
Husilerin ülkenin batısında ilerlemesi, Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı çevresindeki gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırıları, Yemen'deki iç savaşı bölgesel bir güvenlik krizine dönüştürdü.
Türkiye, Yemen ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınarken hem savunma desteği hem de diplomatik çözüm seçeneklerini gündeme getirdi.