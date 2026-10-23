Politico'ya konuşan Zavala Giler, ABD yaptırımlarının Mahkemenin günlük işleyişini etkilediğini ve AB'nin net bir tutum ortaya koymamasının iş birliği yapan kuruluşları zor durumda bıraktığını söyledi. Şirketlerin yaptırımlara uyup uymamaları halinde hangi hukuki sonuçlarla karşılaşacaklarını bilmediğini vurgulayan Zavala Giler, AB'nin diyaloğa öncelik vermesine ilişkin, "Umarım diyalog için açılan alan, Mahkemeyi korumak için bekleme süresi olarak yorumlanmaz" ifadelerini kullandı.

UCM, ABD'Lİ TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDEN UZAKLAŞIYOR

ABD yaptırımlarının olası etkilerine karşı hazırlık yaptıklarını belirten Zavala Giler, UCM'nin ABD'li teknoloji sağlayıcıları yerine açık kaynaklı yazılımlara geçmek için 6 aylık, dolara bağımlılığını azaltmak için ise 20 aylık bir hazırlık süreci yürüttüğünü aktardı.

Mevcut yaptırımlarda telekomünikasyon hizmetlerinin istisna tutulduğunu ancak bu istisnanın devam edeceğine dair garanti bulunmadığını kaydeden Zavala Giler, "Artık ABD'li teknoloji şirketlerine güvenemem" dedi.

UCM'nin ödemelerinde ABD bağlantısı bulunmaması için tedarikçilerin işlemlerinin tek tek incelendiğini belirten Zavala Giler, çalışanların Avrupa'da banka hesabı açmasının ve sözleşmelerin euro üzerinden düzenlenmesinin sağlandığını ifade etti. Bu süreçte Mahkemenin çalıştığı banka sayısının onlarcadan birkaç bankaya kadar gerilediğini bildirdi.