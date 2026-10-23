Kremlin, bu ayın başında Washington ile varılan anlaşma kapsamında Rusya’dan ABD’ye dizel yakıt sevkiyatının başladığını ve teslimatların düzenli olarak sürdürüleceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasında varılan anlaşma kapsamında Rus dizel yakıtının ABD'ye sevkiyatının başladığını ve teslimatların düzenli olarak devam edeceğini açıkladı.

PESKOV'DAN RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin kasım ayının ilk yarısında Abu Dabi'de yapılmasının planlandığını belirtti.

Şimdilik üçlü müzakere formatının gündemde olduğunu kaydeden Peskov, ilerleyen süreçte Avrupa ülkelerinin de görüşmelere katılmasının ihtimal dışı olmadığını ifade etti.

AB'NİN UKRAYNA ÖZEL TEMSİLCİSİ ATAMASI GÜNDEMDE

Avrupa Birliği'nin Ukrayna için özel temsilci ataması ihtimalini de değerlendiren Peskov, böyle bir adımın yerindeliğinin Brüksel'in izleyeceği tutuma bağlı olduğunu söyledi.

PUTİN, Şİ VE TRUMP ARASINDAKİ OLASI GÖRÜŞME

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması gündeme gelen toplantının büyük önem taşıdığını belirtti.

Bununla birlikte Peskov, üç liderin tüm dünyanın kaderini belirlemek amacıyla bir araya geleceği yönündeki algının Rusya'nın yaklaşımıyla örtüşmediğini ifade etti.

KREMLİN'DEN YENİ DÜNYA DÜZENİ MESAJI

Moskova'nın uluslararası düzene ilişkin yaklaşımını da aktaran Peskov, Rusya'nın hiçbir ülkenin iradesini başkalarına dayatmadığı, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı bir dünya düzenini savunduğunu kaydetti.