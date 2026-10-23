ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İran’a yönelik yeni bir askeri operasyonun bu hafta sonu gerçekleşebileceğine ilişkin açıklamasıyla uluslararası gündemi hareketlendirdi. Barrack’ın sözleri Washington’da dikkatleri yeniden İran’a yönelik olası bir askeri müdahaleye çevirirken, ABD Başkanı Donald Trump ise konuya ilişkin, "İran'a karşı bir operasyon daha yapabiliriz. İran'dan sonra Küba'nın da icabına bakacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnanlı yayıncı Mario Nawfal'ın programına katıldı. Barrack ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenleyebileceği sinyalini verdi. Öte yandan Trump, yaptığı açıklamada İran'ın yanı sıra Küba'nın da ABD'nin olası saldırı hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine atıfta bulunan Barrack, "Başkan bu konuda çok net. Bir anlaşmaya açık, görüşmelere hazır ve ulaşılabilir durumda. Aylardır, aylardır ve aylardır müzakere masasında bulunuyoruz. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, zenginleştirme faaliyetlerinin nasıl ilerleyeceği ve tüm bunlar, tamamlanması gereken bölümün ayrıntıları ve noktalama işaretleri niteliğinde" dedi. Trump'ın Temsilcisi Barrack, Washington'ın "dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, yaptırımların kaldırılması, askeri saldırıların sona ermesi ve müttefikimiz İsrail'e ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanması konusunda bir pazarlık yürüttüğünü" söyledi.



"ANLAŞMAYA VARAMAZSAK BUNUN BİR SONUCU OLACAKTIR"



ABD'nin diplomatik bir anlaşmaya varmayı hedeflediğini belirten Barrack, "Ancak anlaşmaya varamazsak ve dünyayı, müttefiklerimizi ve Körfez ülkelerini tehdit etmeyi sürdürürseniz bunun bir sonucu olacaktır. Bu sonucun rejim değişikliği olmayacak. ABD Başkanı, rejim değişikliğiyle ilgilenmediğini söyledi. Onun istediği, rehinelerin olmadığı, tehditlerin bulunmadığı ve dünyanın sakinleşebileceği bir denge oluşturmak ve mevcut durumu güvence altına almak. Rejim değişikliğiyle ilgili sorun her zaman şudur: Ertesi gün ne olacak?" diye konuştu.

TRUMP'TAN İRAN'A "DESTANSI" SALDIRI MESAJI

Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri çerçevesinde Florida eyaletinde Cumhuriyetçi Partinin düzenlediği etkinlikte konuştu. İran'a karşı mücadelede çok iyi bir noktada olduklarını söyleyen Trump, "İran'ın bittiğini" savundu.

Trump, İran'ın nükleer kapasitesini tamamen yok ettiklerini söyleyerek, "Ardından Destansı Öfke Operasyonu ile geri kalanını da hallettik. Gerçekten de tam anlamıyla destansı bir öfkeydi." ifadelerini kullandı.

"Belki küçük bir Destansı Öfke Operasyonu daha yaparız ya da kendileri anlaşmaya yanaşırlar." diyen Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemelerinin son derece önemli, değerli bir kazanım olduğunu vurguladı.

"İRAN'DAN DÖNERKEN KÜBA MESELESİNİ HALLEDECEĞİZ"

ABD Başkanı Trump, Küba'ya en yakın ABD toprağı Florida'da yaptığı konuşmasında, ada ülkesine de mesaj gönderdi. Küba ile anlaşmayı nihayete erdirmesi için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu görevlendireceklerini belirten Trump, "İran'dan dönerken Küba meselesini de halledeceğiz." diye konuştu.

Trump, Küba'yı "teslim almak" için, İran'dan dönen ABD savaş gemilerinin ada ülkesinin yakınından geçerken "küçük bir mola vermesinin" yeterli olacağını söyledi.

ABD Başkanı, "Aslında planımız şu, İran'dan dönerken o muazzam gemilerimizle Küba'nın yakınından geçeceğiz. Gemilerimizden birini kıyıdan yaklaşık 50 yarda (yaklaşık 45 metre) açığa demirleteceğiz. Onlar ellerini havaya kaldırıp teslim olacaklar. Biz de anlaşmayı tamamlaması için Marco Rubio'yu devreye sokacağız." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ'DE HAREKETLİ DAKİKALAR

Bölgede gerilim tırmanırken İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada, "İki tanker, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde izinsiz bir rotayı kullanmaya çalışırken deniz mayınlarına çarptı" ifadelerine yer verildi.