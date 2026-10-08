BBC’den Suriye dosyası: Esad’ın kıdemli danışmanı Bassam el-Hasan’ın ABD desteğiyle Lübnan’da korunduğu iddiası
BBC'nin özel soruşturmasına göre, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esad'ın kıdemli danışmanlarından ve kimyasal silah programının başındaki isimlerden Bassam el-Hasan, Lübnan'da ABD ve Lübnan makamlarının bilgisi dahilinde korunuyor. Hasan'ın, 2012'de Suriye'de kaçırılan Amerikalı gazeteci Austin Tice hakkında bilgi vermesi karşılığında barınma, güvenlik ve maddi destek aldığı öne sürülüyor.
Suriye'nin eski yönetiminde üst düzey görevlerde bulunan ve hakkında insanlığa karşı suçlar kapsamında arama kararı bulunduğu belirtilen Bassam el-Hasan hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi.
BBC'nin ABD'li yayın kuruluşu NPR ile yürüttüğü özel soruşturmaya göre Hasan, Beşşar Esad yönetiminin 2024'te devrilmesinin ardından Lübnan'da tutuluyor ve ABD makamlarının desteğiyle korunuyor.
ESAD'IN KİMYASAL SİLAH PROGRAMININ BAŞINDAKİ İSİM
BBC'ye göre Hasan, Esad döneminde Suriye'nin kimyasal silah programını denetleyen ve eski Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın kıdemli danışmanlığını yapan isimlerden biriydi.
Suriye'deki yeni yönetimin iki farklı biriminden yetkililer BBC'ye, Hasan'ın ülkeye geri getirilerek yargılanmasını istediklerini söyledi.
Ancak yetkililere göre ABD makamları Hasan'ın Lübnan'da kalmasını istiyor.
ABD'DEN "KORUMA, İKAMET VE GEÇİM DESTEĞİ" İDDİASI
BBC'nin ulaştığı ayrıntılı bir toplantı kaydına göre Hasan, FBI ve CIA temsilcileri ile Lübnan güvenlik yetkililerinin katıldığı görüşmede "ikamet", "koruma" ve "yaşam ihtiyaçlarının karşılanması" konusunda destek alabileceği bir düzenlemenin parçası oldu.
Bunun karşılığında Hasan'dan başta Austin Tice'ın akıbeti olmak üzere istihbarat bilgileri sağlaması istendi.
BBC'nin kaynakları, Hasan'a ABD makamlarından gelen paranın bir aracı üzerinden aktarıldığını ve bu yöntemin ödemelerin izini sürmeyi zorlaştırdığını öne sürdü.
Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Hasan'ın ABD tarafından yaptırım uygulanan kişiler arasında bulunması.
AUSTIN TICE DOSYASI PAZARLIĞIN MERKEZİNDE
ABD'li gazeteci Austin Tice, 2012 yılında Suriye'de kaçırılmıştı.
BBC'nin daha önceki soruşturmasına göre Tice'ın kaçırılması planlı bir operasyondu ve Hasan'ın bu süreçte komuta zincirinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.
Hasan, geçen yıl ABD'li soruşturmacılara Tice'ın Esad'ın emriyle öldürüldüğünü söyledi.
Ancak BBC'ye konuşan soruşturmayla bağlantılı bazı kişiler, Hasan'ın verdiği bilgilerin ayrıntılarını sorguladı.
"TICE'IN CESEDİNİN YERİNİ GÖSTERDİ" AMA KAZIDAN SONUÇ ÇIKMADI
Hasan, ABD makamlarına Tice'ın kalıntılarının bulunabileceği bir yer de gösterdi.
BBC'nin kaynaklarına göre bölgede arama yapıldı ancak Tice'a ait herhangi bir kalıntı bulunamadı.
Bununla birlikte soruşturmayla ilgili iki kaynak, ABD makamlarının güvenlik endişeleri nedeniyle kazıyı arama tamamlanmadan durdurmuş olabileceğini söyledi.
Bu nedenle BBC, söz konusu alanın ne ölçüde eksiksiz arandığı konusunda da soru işaretleri bulunduğunu aktardı.