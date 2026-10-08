BBC'nin ABD'li yayın kuruluşu NPR ile yürüttüğü özel soruşturmaya göre Hasan, Beşşar Esad yönetiminin 2024'te devrilmesinin ardından Lübnan'da tutuluyor ve ABD makamlarının desteğiyle korunuyor.

Ancak yetkililere göre ABD makamları Hasan'ın Lübnan'da kalmasını istiyor.

BBC'ye göre Hasan, Esad döneminde Suriye'nin kimyasal silah programını denetleyen ve eski Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın kıdemli danışmanlığını yapan isimlerden biriydi.

ABD'DEN "KORUMA, İKAMET VE GEÇİM DESTEĞİ" İDDİASI

BBC'nin ulaştığı ayrıntılı bir toplantı kaydına göre Hasan, FBI ve CIA temsilcileri ile Lübnan güvenlik yetkililerinin katıldığı görüşmede "ikamet", "koruma" ve "yaşam ihtiyaçlarının karşılanması" konusunda destek alabileceği bir düzenlemenin parçası oldu.

Bunun karşılığında Hasan'dan başta Austin Tice'ın akıbeti olmak üzere istihbarat bilgileri sağlaması istendi.

BBC'nin kaynakları, Hasan'a ABD makamlarından gelen paranın bir aracı üzerinden aktarıldığını ve bu yöntemin ödemelerin izini sürmeyi zorlaştırdığını öne sürdü.

Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Hasan'ın ABD tarafından yaptırım uygulanan kişiler arasında bulunması.