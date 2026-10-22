Fransa Sağlık Bakanlığı, Lyon kentinde bir hastanede tedavi gören ve hayatını kaybeden bir hastada Shamonda virüsü tespit edildiğini açıkladı. Bugüne kadar yalnızca hayvanlarda görülen ve insanlara bulaşmadığı kabul edilen virüs, tıp tarihinde ilk kez bir insanda tespit edilerek kamuoyuna bildirildi.

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ay başında Lyon kentinde bir hastanede tedavi gören hastada Shamonda virüsü enfeksiyonu tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, virüsün bugüne kadar insanlara bulaşmadığının kabul edildiği ve Lyon'daki vakanın virüsün ilk kez bir insanda tespit edilerek kamuoyuna bildirilen olay olduğu kaydedildi.

CULICOIDES CİNSİ BİR SİNEK TARAFINDAN ISIRILDI Öte yandan açıklamada, virüse dair şu ana kadar bilinenler ışığında kamu sağlığı açısından herhangi bir risk bulunmadığı aktarılırken, Shamonda nedeniyle hayatını kaybeden hastanın Culicoides cinsi bir sinek tarafından ısırılması sonucu enfekte olduğu ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi. Fransa'nın doğusunda bu yaz hayvanlarda Shamonda virüsü görülmüştü.

1960'larda ilk kez Nijerya'da tespit edilen virüs daha sonra Afrika ve Japonya'daki sığırlarda tespit edilmişti. İlk kez bu yıl Avrupa kıtasında Shamonda virüsü vakaları bildirilmişti.