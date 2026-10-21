ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, göreve geldiği günden bu yana 300 binden fazla vizeyi iptal ederek göç ve seyahat politikalarında sert adımlar attı. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mora Namdar, iptallerin artarak devam edeceğini duyururken vize sahiplerine de açık mesaj vererek, "Amerikan yasalarına saygı gösterin, aksi halde ABD'ye seyahat etme ayrıcalığınızı kaybedersiniz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mora Namdar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konu hakkında açıklamada bulundu.

Namdar, Beyaz Saray'ın X hesabının "Trump yönetimi, tarihteki herhangi bir yönetimden daha hızlı bir tempoda ve daha fazla vize iptal etti." paylaşımını alıntılayarak "300 binden fazla vize iptal edildi ve bu sayı artmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Vize sahiplerinin Amerikan yasalarına saygı göstermesi gerektiğinin altını çizen Namdar, aksi takdirde ABD'ye seyahat etme "ayrıcalığını" kaybedeceklerini vurguladı.