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Trump Tahran'da parmaklıklar ardında! İran'da sembolik hapishane kuruldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Trump Tahran'da parmaklıklar ardında! İran'da sembolik hapishane kuruldu

İran'ın başkenti Tahran'da Trump kılığına giren bir oyuncu, reklam panosu şeklinde tasarlanan sembolik hapishanede parmaklıklar ardına konuldu.

Başkentteki Tecriş Meydanı'nda kurulan alanda, Trump kılığına girmiş bir oyuncu, reklam panosu şeklinde tasarlanan sembolik bir hapishanede parmaklıklar ardına konuldu.

Trump'a Tahran'da demirli kafes! İran'da dikkat çeken sembolik protest | Fotoğraf: AATrump'a Tahran'da demirli kafes! İran'da dikkat çeken sembolik protest | Fotoğraf: AA

ABD BAŞKANI HAPİSHANEDE

Parmaklıkların arkasında Trump'ın hareketlerine benzer davranışlar sergileyen oyuncu, bölgede bulunanların ilgi odağı oldu.

Tahran'da Trump için hapishane kurdular | Fotoğraf: AATahran'da Trump için hapishane kurdular | Fotoğraf: AA

FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Hapishanedeki sembolik Trump'ın fotoğraflarını çekmek isteyenler nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği oluştu.

İran'da Trump'ı parmaklıklar arkasına koydular | Fotoğraf: AAİran'da Trump'ı parmaklıklar arkasına koydular | Fotoğraf: AA

Sembolik hapishanede ayrıca, ABD'nin Minab'daki Şecere-i Tayyibe Okulu'na yönelik saldırıları ile Sirik'te bir düğün evine düzenlenen saldırılarını hatırlatan ifadeler de yer aldı.

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