Trump Tahran'da parmaklıklar ardında! İran'da sembolik hapishane kuruldu
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İran'ın başkenti Tahran'da Trump kılığına giren bir oyuncu, reklam panosu şeklinde tasarlanan sembolik hapishanede parmaklıklar ardına konuldu.
Başkentteki Tecriş Meydanı'nda kurulan alanda, Trump kılığına girmiş bir oyuncu, reklam panosu şeklinde tasarlanan sembolik bir hapishanede parmaklıklar ardına konuldu.
ABD BAŞKANI HAPİSHANEDE
Parmaklıkların arkasında Trump'ın hareketlerine benzer davranışlar sergileyen oyuncu, bölgede bulunanların ilgi odağı oldu.
FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER
Hapishanedeki sembolik Trump'ın fotoğraflarını çekmek isteyenler nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği oluştu.
Sembolik hapishanede ayrıca, ABD'nin Minab'daki Şecere-i Tayyibe Okulu'na yönelik saldırıları ile Sirik'te bir düğün evine düzenlenen saldırılarını hatırlatan ifadeler de yer aldı.