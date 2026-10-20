Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Laurens Soenen, bugün Egmont Sarayı'nda düzenlenecek "Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Belçika ve Türkiye'den 7 bakanın, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeniden oluşan ivmeyi güçlendirmek amacıyla 10 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geleceğine dikkat çekilen açıklamada, "Toplantıda, Avrupa açısından hayati önem taşıyan bir ortakla siyasi diyaloğun güçlendirilmesi ve güvenlik, adalet ve göç gibi vatandaşları doğrudan ilgilendiren alanlarda iş birliğinin ilerletilmesi hedefleniyor." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, Türkiye'nin uluslararası sahnede kendine özgü bir konuma sahip olduğuna işaret edilerek, "NATO müttefiki olarak Karadeniz güvenliğinde merkezi bir rol oynayan Türkiye, hem Kiev hem de Moskova ile temaslarını sürdürüyor. Ukrayna ile Rusya arasında çeşitli müzakere turlarına ev sahipliği yapan Türkiye, kalıcı barış arayışında diplomatik girişimlerine devam ediyor. Türkiye'nin etkisi Orta Doğu'ya da uzanıyor." değerlendirmesine yer verildi.



Türkiye'nin Gazze'ye ilişkin diplomatik çabalarda yer aldığı ve Suriye'nin geleceğinde de önemli bir rol oynadığı aktarılan açıklamada, "Türkiye ayrıca yakın çevresinin ötesinde, özellikle Afrika Boynuzu'nda siyasi ve diplomatik varlığını genişletiyor." görüşü paylaşıldı.



Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday olan ve 1995'ten bu yana AB ile Gümrük Birliği içinde bulunan Türkiye'nin Avrupa'nın ticaret ve üretim zincirlerine derin biçimde entegre olduğuna vurgu yapılan açıklamada, özellikle sanayi, savunma, enerji, inovasyon ve yeni ticaret güzergahları alanlarında önemli bir iş birliği potansiyeli bulunduğunun altı çizildi.



Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin temelinde halklar arasındaki güçlü bağların da bulunduğuna işaret edilerek, 1964'te Türk işçilerin istihdamına ilişkin anlaşmanın imzalanmasından bu yana Türklerin nesiller boyunca Belçika'nın ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunduğu belirtildi.



"TÜRKİYE İLE İLİŞKİ KURMADAN AVRUPA GÜVENLİĞİNİ ELE ALAMAZSINIZ"



Açıklamada ifadelerine yer verilen Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, "Türkiye ile ilişki kurmadan Avrupa güvenliğini ciddi biçimde ele alamazsınız. Türkiye, önemli bir NATO müttefiki olmasının yanı sıra güvenliğimiz açısından hayati öneme sahip bölgelerde temasları ve etkisi bulunan diplomatik bir aktör." mesajını verdi.



Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik çabalardan Orta Doğu, Karadeniz ve Afrika Boynuzu'ndaki istikrara kadar Türkiye'nin diplomatik çözümlerin ilerletilmesine katkı sağlayabileceğini belirten Prevot, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğinin henüz değerlendirilmemiş önemli bir potansiyel barındırdığına dikkati çekti.



Prevot, "Her konuda aynı görüşte değiliz ancak güçlü ilişkileri ve düzenli diyaloğu sürdürmek tam da bu nedenle önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Yakın bir komşu olan Türkiye ile iş birliği fırsatlarından daha iyi yararlanılmasının öneminin altını çizen Prevot, Gümrük Birliği'nin modernize edilmesi çağrısı yaptı.