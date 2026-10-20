Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Mars'ın gizemli "Phobos" uydusunu keşfedip numuneler getirmeyi hedefleyen MMX uzay aracını fırlattı.

Ajansın açıklamasına göre JAXA, 5 yıl süreli "Mars Uyduları Keşfi (Martian Moons eXploration - MMX)" görevi kapsamında yeni keşif aracını taşıyan H3 roketini (H3 F10) uzaya gönderdi. H3 F10 roketi, Japonya'nın güneybatısında yer alan Tanegaşima Uzay Merkezi'nden 20 Ekim'de yerel saatle 04.41'de fırlatıldı. Fırlatma anı, JAXA'nın internet sitesinde bağlantısı paylaşılan YouTube kanalında "Bu, JAXA öncülüğünde gerçekleştirilen, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan görev" başlığıyla canlı yayımlandı.

Uzay aracı, Mars'ın iki uydusundan biri olan ve Mars yüzeyinin yaklaşık 6 bin kilometre üzerinde yörüngede dönen, 22 kilometre çapındaki Phobos'ta da inceleme yapacak. Phobos'tan toplanan kaya ve kum gibi örneklerin Dünya'ya getirilmesinin amaçlandığı görevle Mars'ın gizemli uydularının kökeninin araştırılması ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor. 578 milyon dolarlık yatırımla planlanan MMX görevinin başarılı olması hâlinde bu, "Mars'tan veya uydusundan Dünya'ya analiz edilmek üzere numune getirilen ilk görev" olacak.

2031'DE DÖNÜŞ

Başarıyla ilerlemesi hâlinde uzay aracı, fırlatıldıktan yaklaşık bir yıl sonra Mars çevresindeki yörüngeye girecek ve Phobos'a inecek. İniş denemeleri, Phobos'un keşfi ve Dünya'ya dönüş olmak üzere üç aşamada hareket edecek uzay aracının Mart 2031 sonuna kadar geri dönmesi öngörülüyor. Dünya'ya dönüş yolunda uzay aracı, topladığı numuneleri içeren kapsülü Avustralya bölgesinde teslim alınmak üzere salıverecek.