Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prévot ile Brüksel’de görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Belçika'ya geldi.

Bakan Fidan'ın Brüksel temasları kapsamında Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prévot ile bir araya geldi.

Fidan, 19-21 Ekim tarihlerindeki Belçika ziyareti kapsamında Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na da katılacak. Toplantıda terörle mücadele, adli ve polis iş birliği, savunma sanayisi, konsolosluk hizmetleri, vize ve göç konularının yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirilecek.