Kanada merkezli siber güvenlik araştırma kuruluşu Citizen Lab ve New York merkezli reklam güvenliği şirketi Confiant araştırmacılarının bulguları, reklam altyapısının geniş çaplı bir gözetleme operasyonunda kullanılabildiğini gösteriyor. Araştırmacılara göre şirket, reklam ağları üzerinden kullanıcıları tespit edip takip edebiliyor ve bazı hedeflerin cihazlarına casus yazılım bulaştırılmasına aracılık edebiliyordu.

Saldırının en dikkat çekici yönü, kullanıcıların herhangi bir bağlantıya tıklamasına veya dosya indirmesine gerek kalmaması.

Yani reklamın bir internet sitesinde yüklenmesi ya da reklam gösteren bir uygulamanın kullanılması hedefin takip edilmesi için yeterli olabiliyor.

Discover-Tech'in reklamları, farklı iş ortakları üzerinden 120 binden fazla internet sitesinde ve 75 binden fazla mobil uygulamada gösterildiği belirlendi.

Bu yöntemle dünya genelinde günde en az 10 milyon reklam gösterimi gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

Bu casus yazılımlı reklamlar NATO ve BM ağlarına da uzanmış.

Yani adamlar müttefik ülke falan dinlemeden her yere sızıyor.

İnternette herhangi bir sayfaya girdiğinizde hiçbir yere tıklamasanız bile otomatik açılan reklamlardan sızan casus yazılımla herkesi takip edebiliyorlar.

Daha da kötüsü bunlar sadece ortaya çıkan casus yazılımlar.

Bir de keşfedilmeyenler var!