İsrailli yerleşimcilerin vahşetine bu kez ABD’li gazeteci tanık oldu

Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Ebu Falah köyünde, Filistinli köylülerin geleneksel zeytin hasadını takip eden gazeteciler, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin organize saldırısına uğradı.

GÖZÜ DÖNMÜŞ YERLEŞİMCİLERDEN BASIN MENSUBUNA HAİN SALDIRI

Bölgedeki çiftçilere ve onlara destek veren uluslararası aktivistlere yönelik saldırıda, yüzleri maskeli yaklaşık 80 İsrailli yerleşimci alana baskın düzenledi. Tedavi altına alındığı hastanede yaşananları anlatan The Washington Post'un foto muhabiri Heidi Levine, "Saldırgan grup hızla üzerimize doğru koşuyordu, alandaki herkes geri çekilmeye başladı. Olay anında çevrede hiçbir İsrail askeri bulunmuyordu. Bir anda saldırıya uğradım." ifadelerini kullandı.

"10 DAKİKA BOYUNCA YERDE TEKMELEDİLER, ÇANTAMI PARÇALADILAR"

Saldırganların doğrudan basın mensuplarını hedef aldığını belirten ABD'li foto muhabiri Heidi Levine, dehşet dolu anları şu sözlerle anlattı:

"Yere düştüm ve yaklaşık 10 dakika boyunca beni tekmelediler. Fotoğraf makinelerime ve çantama tutunmaya çalışıyordum. Pasaportumun olduğu bel çantamı ve makinelerimi zorla alıp çantamı parçaladılar. Boynumda iple asılı olan telefonumun ipini koparıp aldılar ve beni tekmelemeyi sürdürdüler. Başımda kaskım, üzerimde siyah ceketim vardı; en azından bunlar başımı ve beni korudu. Kalkıp tekrar tekmelediler. Bu durum 10 dakikadan fazla devam etti."

FİLİSTİNLİLER HAYATINI KURTARDI

Dakikalarca süren saldırının ardından çevredeki Filistinlilerin canlarını tehlikeye atarak araya girmesiyle kurtarılan Levine, güvenli bir noktaya taşındı. Olay yerine sevk edilen ambulansla önce Ebu Falah'taki sağlık merkezine, ardından Ramallah'taki hastaneye götürülen Levine, yaşananları "tam bir delilik" olarak nitelendirdi.

Saldırı sırasında şiddeti engellemeye çalışan kimseyi görmediğini belirten Levine, "Saldırı sırasında şiddeti engellemeye çalışan hiç kimseyi görmedim." değerlendirmesinde bulundu.

Vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri bulunan, sol eli ve sol ayağı sargıya alınan Amerikalı gazeteci tedavi altına alındı. İsrailli yerleşimcilerin her yıl zeytin hasadı döneminde benzer saldırılarla Filistinlileri ve gazetecileri hedef almayı sürdürdüğü bir kez daha gündeme geldi.