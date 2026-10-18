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Paris'ten Roma'ya büyük kaos! Avrupa'da krizin faturası sokaklara yansıdı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Paris'ten Roma'ya büyük kaos! Avrupa'da krizin faturası sokaklara yansıdı

Avrupa, eğitim sistemindeki çöküş, fahiş hayat pahalılığı ve derinleşen ekonomik kriz nedeniyle adeta yangın yerine döndü. Fransa'da öğrencilerin başlattığı protesto dalgası kısa sürede Arnavutluk, Belçika, İtalya ve Portekiz'e sıçradı. Meydanlar barikatlarla kapatılırken tarihi yapılar kundaklandı. Güvenlik güçlerinin tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale ettiği çatışmalarda yüzlerce gösterici gözaltına alındı.

Avrupa'da eğitim sorunları, hayat pahalılığı, ekonomik kriz ve barınma sıkıntısı protestoları beraberinde getirdi. Fransa'da öğrencilerin başlattığı gösterilerin Arnavutluk, Belçika, İtalya ve Portekiz'e yayıldığı belirtilirken, birçok kentte sokaklar çatışmalara sahne oldu.

Paris'ten Roma'ya büyük kaos! Avrupa'da krizin faturası sokaklara yansıdı - 1

FRANSA

Eğitimdeki aksaklıklar ve ekonomik çıkmaz Fransa'yı etkisi altına aldı. Eylül ayının sonlarında lise öğrencilerinin öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, yetersiz kaynaklar ve bakımsız binalara tepki göstermesiyle başlayan protestolar, Paris'ten Marsilya'ya, Lille'den Bordeaux ve Rennes'e kadar ülkenin büyük şehirlerine yayıldı.

PARİS ALEV ALEV! EYLEMCİLER BELEDİYE BİNASINI ATEŞE VERDİ

Öğretmenlerin, sendikaların ve velilerin de eylemlere katılmasıyla protestolar, kısa sürede hayat pahalılığına, eriyen maaşlara ve hükümetin bütçe politikalarına yönelik genel bir tepkiye dönüştü.

Lyon kentinde ise olaylar şiddetlendi. Bellecour Meydanı'nda bulunan 174 yıllık tarihi turizm danışma merkezi, göstericiler tarafından tahrip edilerek ateşe verildi. Alevlerin geceyi aydınlattığı kentte, polise havai fişek ve taşlarla saldıran gruplara güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Paris'ten Roma'ya büyük kaos! Avrupa'da krizin faturası sokaklara yansıdı - 2

ARNAVUTLUK

Arnavutluk'ta öğrenci protestolarıyla başlayıp hükümet karşıtı gösterilere dönüşen olaylarda gerilim tırmandı. Göstericiler polise molotofkokteylleriyle saldırırken Eğitim Bakanlığı önünde çöp konteynerlerinden alevli barikatlar kuruldu.

Polis ise tazyikli su, ses ve ışık bombalarıyla karşılık verdi. Çatışmalar sırasında emniyet güçlerinin göstericilere karşı plastik mermi kullandığı iddia edilirken çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık 4 saat süren çatışmaların ardından Başbakanlık binasına yürüyen kalabalık, yoğun göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanılarak dağıtıldı.

Tepkilerin odağındaki Başbakan Edi Rama, "Protestocuların tahrip ettiği iş yerlerinin zararları karşılanacak, vatandaşlar zararlarının tazmini için e-Albania platformu üzerinden başvuru yapabilecek." ifadelerini kullandı. Olaylar sırasında bazı esnafların dükkânlarının kepenklerine "Protestoları destekliyoruz, lütfen bize zarar vermeyin." şeklinde notlar astığı görüldü.

Arnavutluk polisi, beşinci gününe giren eylemlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Eylemlerde 167 kişi gözaltına alınmış, 388 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır." ifadelerini kullandı. Polis, göstericilere şiddet uyguladığı belirtilen 7 polis memurunun da görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Paris'ten Roma'ya büyük kaos! Avrupa'da krizin faturası sokaklara yansıdı - 3

BELÇİKA

Fransa'daki olaylarla eş zamanlı olarak Belçika'da da gerilim tırmandı. Liège kentinde Guillemins Tren Garı önünde başlayan eylemler, kısa sürede cadde ve otoyollara yayılarak ulaşımı aksattı. Cadran bölgesinde otoyol girişini barikatlarla kapatan eylemciler, akşam saatlerinde vilayet binasına havai fişeklerle saldırdı.

Liège polisi, kentteki olaylara ilişkin açıklamasında, "Çıkan olaylarda 12'si reşit olmayan toplam 45 kişi gözaltına alınmış, kamu mallarında ciddi hasarlar meydana gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Başkent Brüksel'de ise Merkez Tren Garı, Midi Garı ve Anderlecht bölgeleri olaylara sahne oldu. Polise taş atan gruplara karşı TOMA araçları ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Brüksel polisi, "Olaylar sırasında 15'i reşit olmayan toplam 150 kişi gözaltına alınmıştır. Kundaklama, taşlı saldırı ve kamu düzenini bozma suçlamalarıyla başlatılan soruşturmalar sürerken 5 polis memuru hafif yaralanmıştır." açıklamasını yaptı. Okulların iki haftalık tatile girmesine rağmen Belçika emniyeti, teyakkuz durumunu en üst seviyede tutuyor.

Paris'ten Roma'ya büyük kaos! Avrupa'da krizin faturası sokaklara yansıdı - 4

İTALYA

İtalya'nın Milano kentinde hayat pahalılığına ve Başbakan Giorgia Meloni hükümetine karşı düzenlenen protestolara 5 bini aşkın kişi katıldı. Gösteriler sırasında kentte olaylar çıktı.

Tarihi Milano Katedrali'nin bulunduğu Piazza del Duomo'da güvenlik güçlerine taş ve sert cisimler fırlatan göstericiler, kafelerden aldıkları masa ve bariyerlerle sokakları kapattı. Çevredeki binaların camlarının kırıldığı, lüks mağazaların ise kepenk kapattığı olaylarda çok sayıda turist ve çalışan içeride mahsur kaldı.

Bologna ve Torino'da da polis, göstericilere tazyikli su ve gazla müdahale etti. Ülke genelindeki eylemler, 400 binden fazla kişinin katıldığı "No Meloni Day" yürüyüşlerinin ardından İtalya'yı saran "Avrupa Baharı" endişelerini artırdı.

Paris'ten Roma'ya büyük kaos! Avrupa'da krizin faturası sokaklara yansıdı - 5

PORTEKİZ

Avrupa'daki protesto dalgası Portekiz'e de yayıldı. Başkent Lizbon, Porto ve Coimbra'da fahiş kira fiyatlarına, derinleşen konut krizine ve hayat pahalılığına karşı büyük çaplı mitingler düzenlendi.

Ülkenin en büyük işçi konfederasyonu CGTP'nin öncülüğünde Lizbon'da toplanan on binlerce kişi, maaşların erimesine ve artan akaryakıt ile gıda maliyetlerine tepki gösterdi. Göstericiler, ücretlerin derhâl artırılmasını ve kamu hizmetlerinin korunmasını talep etti. Porto'da ise günlerdir eylemlerini sürdüren barınma hakkı savunucularının çadır kamplarının polis zoruyla kaldırılmasının ardından sokaklardaki tepki giderek büyüyor.

#Fransa #Arnavutluk #Belçika #İtalya #Portekiz
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