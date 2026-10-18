Paris'ten Roma'ya büyük kaos! Avrupa'da krizin faturası sokaklara yansıdı

Avrupa'da eğitim sorunları, hayat pahalılığı, ekonomik kriz ve barınma sıkıntısı protestoları beraberinde getirdi. Fransa 'da öğrencilerin başlattığı gösterilerin Arnavutluk , Belçika , İtalya ve Portekiz 'e yayıldığı belirtilirken, birçok kentte sokaklar çatışmalara sahne oldu.

FRANSA

Eğitimdeki aksaklıklar ve ekonomik çıkmaz Fransa'yı etkisi altına aldı. Eylül ayının sonlarında lise öğrencilerinin öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, yetersiz kaynaklar ve bakımsız binalara tepki göstermesiyle başlayan protestolar, Paris'ten Marsilya'ya, Lille'den Bordeaux ve Rennes'e kadar ülkenin büyük şehirlerine yayıldı.

Öğretmenlerin, sendikaların ve velilerin de eylemlere katılmasıyla protestolar, kısa sürede hayat pahalılığına, eriyen maaşlara ve hükümetin bütçe politikalarına yönelik genel bir tepkiye dönüştü.

Lyon kentinde ise olaylar şiddetlendi. Bellecour Meydanı'nda bulunan 174 yıllık tarihi turizm danışma merkezi, göstericiler tarafından tahrip edilerek ateşe verildi. Alevlerin geceyi aydınlattığı kentte, polise havai fişek ve taşlarla saldıran gruplara güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.