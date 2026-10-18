Paris'ten Roma'ya büyük kaos! Avrupa'da krizin faturası sokaklara yansıdı
Avrupa, eğitim sistemindeki çöküş, fahiş hayat pahalılığı ve derinleşen ekonomik kriz nedeniyle adeta yangın yerine döndü. Fransa'da öğrencilerin başlattığı protesto dalgası kısa sürede Arnavutluk, Belçika, İtalya ve Portekiz'e sıçradı. Meydanlar barikatlarla kapatılırken tarihi yapılar kundaklandı. Güvenlik güçlerinin tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale ettiği çatışmalarda yüzlerce gösterici gözaltına alındı.
Avrupa'da eğitim sorunları, hayat pahalılığı, ekonomik kriz ve barınma sıkıntısı protestoları beraberinde getirdi. Fransa'da öğrencilerin başlattığı gösterilerin Arnavutluk, Belçika, İtalya ve Portekiz'e yayıldığı belirtilirken, birçok kentte sokaklar çatışmalara sahne oldu.
FRANSA
Eğitimdeki aksaklıklar ve ekonomik çıkmaz Fransa'yı etkisi altına aldı. Eylül ayının sonlarında lise öğrencilerinin öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, yetersiz kaynaklar ve bakımsız binalara tepki göstermesiyle başlayan protestolar, Paris'ten Marsilya'ya, Lille'den Bordeaux ve Rennes'e kadar ülkenin büyük şehirlerine yayıldı.
Öğretmenlerin, sendikaların ve velilerin de eylemlere katılmasıyla protestolar, kısa sürede hayat pahalılığına, eriyen maaşlara ve hükümetin bütçe politikalarına yönelik genel bir tepkiye dönüştü.
Lyon kentinde ise olaylar şiddetlendi. Bellecour Meydanı'nda bulunan 174 yıllık tarihi turizm danışma merkezi, göstericiler tarafından tahrip edilerek ateşe verildi. Alevlerin geceyi aydınlattığı kentte, polise havai fişek ve taşlarla saldıran gruplara güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
ARNAVUTLUK
Arnavutluk'ta öğrenci protestolarıyla başlayıp hükümet karşıtı gösterilere dönüşen olaylarda gerilim tırmandı. Göstericiler polise molotofkokteylleriyle saldırırken Eğitim Bakanlığı önünde çöp konteynerlerinden alevli barikatlar kuruldu.
Polis ise tazyikli su, ses ve ışık bombalarıyla karşılık verdi. Çatışmalar sırasında emniyet güçlerinin göstericilere karşı plastik mermi kullandığı iddia edilirken çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık 4 saat süren çatışmaların ardından Başbakanlık binasına yürüyen kalabalık, yoğun göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanılarak dağıtıldı.
Tepkilerin odağındaki Başbakan Edi Rama, "Protestocuların tahrip ettiği iş yerlerinin zararları karşılanacak, vatandaşlar zararlarının tazmini için e-Albania platformu üzerinden başvuru yapabilecek." ifadelerini kullandı. Olaylar sırasında bazı esnafların dükkânlarının kepenklerine "Protestoları destekliyoruz, lütfen bize zarar vermeyin." şeklinde notlar astığı görüldü.
Arnavutluk polisi, beşinci gününe giren eylemlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Eylemlerde 167 kişi gözaltına alınmış, 388 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır." ifadelerini kullandı. Polis, göstericilere şiddet uyguladığı belirtilen 7 polis memurunun da görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.