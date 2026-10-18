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Canlı yayında ayin sırasında korkunç anlar! Rahibin üzerine dev haç düştü

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Canlı yayında ayin sırasında korkunç anlar! Rahibin üzerine dev haç düştü

Ekvador’da canlı yayınlanan ayin sırasında dehşet yaşandı. Rahip Patricio Sanchez Molinari’nin başına duvarda asılı ahşap haç düştü. Ağır yaralanan rahip, olayda hayatını kaybetti.

Ekvador'un Guayaquil kentindeki Sürekli Yardım Meryem Ana Kilisesi'nde ayin sırasında bir rahibin başının üzerine duvarda asılı bulunan ahşap haç düştü.

AYİN SIRASINDA BAŞINA HAÇ DÜŞEN RAHİP ÖLDÜ!

Canlı yayınlanan ayin sırasında sunakta bulunan Rahip Patricio Sanchez Molinari, başına düşen haç nedeniyle hayatını kaybetti.

Görüntülerde, duvardaki hacın bir anda rahibin üzerine düştüğü ve kilisedekilerin panikle rahibin yardımına koştuğu görüldü.

Guayaquil Başpiskoposluğu, rahibin ailesine ve arkadaşlarına dayanışma ve başsağlığı dileklerini iletti.

Haçın montajında veya duvarda herhangi bir kusur olup olmadığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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