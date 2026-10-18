Hollanda'nın Delft kentinden canlı yayınla son durumu bildiren A Haber Muhabiri Fatih Özyar, "Bulunmuş olduğumuz yer şu anda Hollanda'nın Delft kentindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz cami Sultan Ahmet Camisi. Bir anlamda burası Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı olan 150 camiden bir tanesi. Hollanda'da ne oluyor, Müslümanlar fişleniyor mu? Yerel yönetimler neden Müslümanları incelemeye alıyor? Aslında buna bakıldığında tüm olup bitenler 2017-2021 yılları arasında yaşandı ama hala tartışması devam ediyor. Çünkü o dönemde ülkenin bazı bölgelerindeki yerel yönetimler, camilerin radikalleşip radikalleşmediğinin araştırılması için özel bir şirkete görev verdi. Bu şirket kim? Eğitim ve danışmanlık yoluyla İnce Ayrıntılar ismini taşıyan NTA isimli şirket" ifadelerini kullandı.

Hollanda'da Müslümanlara yönelik skandal uygulama gündemde... Belediyelerin, camilerin radikalleşip radikalleşmediğini araştırma gerekçesiyle özel bir şirkete görev verdiği ve aralarında Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı camilerin de bulunduğu çok sayıda caminin mercek altına alındığı ortaya çıktı.

Hollanda'da camiler mi fişlendi? | Fotoğraf: A Haber

Sürecin hukuki boyutuna ve camilerin tepkilerine de değinen Özyar, "Peki hukuk yönünden bir yaptırımı var mı, ne gibi gelişmeler yaşandı? İşte tüm bunlara karşı Hollanda'da 4 cami bu konuda hukuk savaşını başlattı, hafta içerisinde bu konuda hukukun kapısını çaldı" sözleriyle yaşanan hukuki mücadeleye dikkat çekti.

HDV YÖNETİM KURULU ÜYESİ MERCİMEK: "BU UYGULAMA BİR FİŞLEMEDİR"

Hollanda Diyanet Vakfı bünyesindeki 150 caminin durumuna ve hukuksuz araştırmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan HDV Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Mercimek, "Şimdi artık bugün sadece iddialardan bahsetmiyoruz. Mahkeme kararları, Hollanda Kişisel Verileri Koruma Kanunu tarafından zaten verilen idari cezalar var. Durum aslında ortadadır. Bu fişlenmeden bahsedilebilir mi? Evet, geçmişte bazı uygulamaların fişlenme olarak ifade edilebileceğini söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.