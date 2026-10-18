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Hollanda’da Müslümanlara büyük skandal! Camiler ve cemaat gizlice fişlendi

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Hollanda’da Müslümanlara büyük skandal! Camiler ve cemaat gizlice fişlendi

Avrupa'da İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik hukuksuz uygulamalar hız kesmeden devam ediyor. Hollanda'da belediyelerin camileri ve Müslümanları özel bir şirkete gizlice fişlettiğinin ortaya çıkması infiale yol açtı. Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) bünyesindeki camilerin de hedef alındığı gizli soruşturma skandalını A Haber Muhabiri Fatih Özyar ve konuğu Hollanda Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Mercimek, Delft kentindeki Sultan Ahmet Camisi önünden tüm detaylarıyla aktardı.

Hollanda'da Müslümanlara yönelik skandal uygulama gündemde... Belediyelerin, camilerin radikalleşip radikalleşmediğini araştırma gerekçesiyle özel bir şirkete görev verdiği ve aralarında Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı camilerin de bulunduğu çok sayıda caminin mercek altına alındığı ortaya çıktı.

HOLLANDA'DA MÜSLÜMANLAR FİŞLENİYOR MU?

BELEDİYELERDEN GİZLİ FİŞLEME ŞİRKETİNE GÖREV

Hollanda'nın Delft kentinden canlı yayınla son durumu bildiren A Haber Muhabiri Fatih Özyar, "Bulunmuş olduğumuz yer şu anda Hollanda'nın Delft kentindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz cami Sultan Ahmet Camisi. Bir anlamda burası Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı olan 150 camiden bir tanesi. Hollanda'da ne oluyor, Müslümanlar fişleniyor mu? Yerel yönetimler neden Müslümanları incelemeye alıyor? Aslında buna bakıldığında tüm olup bitenler 2017-2021 yılları arasında yaşandı ama hala tartışması devam ediyor. Çünkü o dönemde ülkenin bazı bölgelerindeki yerel yönetimler, camilerin radikalleşip radikalleşmediğinin araştırılması için özel bir şirkete görev verdi. Bu şirket kim? Eğitim ve danışmanlık yoluyla İnce Ayrıntılar ismini taşıyan NTA isimli şirket" ifadelerini kullandı.

Hollanda'da camiler mi fişlendi? | Fotoğraf: A HaberHollanda'da camiler mi fişlendi? | Fotoğraf: A Haber

Sürecin hukuki boyutuna ve camilerin tepkilerine de değinen Özyar, "Peki hukuk yönünden bir yaptırımı var mı, ne gibi gelişmeler yaşandı? İşte tüm bunlara karşı Hollanda'da 4 cami bu konuda hukuk savaşını başlattı, hafta içerisinde bu konuda hukukun kapısını çaldı" sözleriyle yaşanan hukuki mücadeleye dikkat çekti.

HDV YÖNETİM KURULU ÜYESİ MERCİMEK: "BU UYGULAMA BİR FİŞLEMEDİR"
Hollanda Diyanet Vakfı bünyesindeki 150 caminin durumuna ve hukuksuz araştırmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan HDV Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Mercimek, "Şimdi artık bugün sadece iddialardan bahsetmiyoruz. Mahkeme kararları, Hollanda Kişisel Verileri Koruma Kanunu tarafından zaten verilen idari cezalar var. Durum aslında ortadadır. Bu fişlenmeden bahsedilebilir mi? Evet, geçmişte bazı uygulamaların fişlenme olarak ifade edilebileceğini söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

Hollanda'da müslümanlara gizli takip! Camileri özel şirkete incelettiler | Fotoğraf: A HaberHollanda'da müslümanlara gizli takip! Camileri özel şirkete incelettiler | Fotoğraf: A Haber

Kendi bünyelerindeki camilerin de hedef olduğunu vurgulayan İsmail Mercimek, "Evet, bizim camiler de mercek altına alınmıştır. Bunu özellikle ilgili kamu kurumlarıyla beraber oturup konuşuyoruz, görüşüyoruz. Fakat bunun muhasebesi de olması gerekir, hesabı da verilmesi gerekir. Ve aynı zamanda bu camilere ve Hollanda Diyanet Vakfı'na ve aslında bütün Hollanda'da yaşayan Müslümanlara, ileride bunun yapılmayacağına dair sözler, somut olarak ne adımlar atılıyor, bunun peşindeyiz. Avukatlarımızla beraber bunun süreçlerini de araştırıyoruz tabii ki" diyerek konunun takipçisi olduklarını belirtti.

"YARGIYA TAŞIMAYA HAZIRLANIYORUZ"
Vakfa bağlı diğer camiler için de benzer bir hukuki adımın gündemde olduğunu belirten Mercimek, "Bizim ayrıyeten camilerimizde 10'a yakın camide olduğu için, biz bunun ayrıyeten bir hukuki sürecine bakıyoruz. Avukatlarımızla danışıyoruz ve bunun sürecini devam ettireceğimizi de söyleyebilirim" sözleriyle yargı yoluna başvuracaklarının sinyalini verdi.

Hollanda'da camilere gizli mercek | Fotoğraf: A HaberHollanda'da camilere gizli mercek | Fotoğraf: A Haber

Müslüman toplumunun asıl talebini dile getiren İsmail Mercimek, "Yani şu anda aslında bizim için asıl mesele şudur; hiçbir vatandaş dini kimliğinden dolayı gayrihukuki bir şekilde, hukuka aykırı bir şekilde fişlenemez. Bizim aslında derdimiz bu. Biz de şunu talep ediyoruz Hollanda makamlarından, kamu görevlilerinden: Şeffaflıkla ve hukuka bağlılıkla ve aynı zamanda karşılıklı bir saygıyla beraber bu işleri yürütmeye çalışmamız gerekir" dedi.

Hollanda'da skandal uygulama! Camiler ve müslümanlar gizlice incelendi | Fotoğraf: A HaberHollanda'da skandal uygulama! Camiler ve müslümanlar gizlice incelendi | Fotoğraf: A Haber
"SUÇUMUZ SADECE MÜSLÜMAN OLMAK MI?"
Canlı yayının kapanışında gelinen noktayı özetleyen A Haber Muhabiri Fatih Özyar, "Aslında İsmail Mercimek çok güzel bir özet yaptı. 'Biz sadece Müslüman olduğumuz için mi bizi araştırıyorsunuz, suçumuz günahımız ne?' İşte önümüzdeki süreç içerisinde de bünyesinde bulundurduğu 150 cami yönetimiyle birlikte görünen o ki Hollanda Diyanet Vakfı da bir anlamda hukukun kapısını çalacak. Çünkü buradaki ülkede yaşayan Müslümanlar ve cami yönetimleri şunu söylüyor: Bizi neden inceleme altına aldınız? Neden bizi fişlemeye çalışıyorsunuz? Suçumuz günahımız sadece Müslüman olmak mı?" diyerek Delft'ten yayını noktaladı.

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