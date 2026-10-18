ABD 'de soykırımcı İsrail 'e verilen koşulsuz desteğe yönelik tepkiler her geçen gün büyüyor. Siyasetçisinden sanatçısına bu desteğe yönelik eleştiriler sürerken aktivistler, buna meydan okumak için tepki konvoyu başlattı. Onlarca aktivist, Amerikan seçmenlerini ABD-İsrail ilişkilerini sorgulamaya teşvik etmek için Los Angeles'tan Washington DC'ye 10 günlük bir yolculuğa başladı. "Özgürlük Konvoyu ABD" olarak adlandırılan 5 bin kilometrelik bu yolculuğa, çeşitli dini gruplardan aktivistlerin yanı sıra eski devlet çalışanları ve gazilerin katılması bekleniyor.

5 bin kilometrelik yolculuğun 10 gün sürmesi bekleniyor. (Fotoğraf: EPA)

3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde düzenlenen girişimle, özellikle İsrail'e desteğin güçlü olduğu "İncil Kuşağı" olarak bilinen güney ve orta kesimlerdeki seçmenlerin mevcut tutumlarını sorgulaması hedefleniyor.

SİYONİSTLERİN MASKELERİ DÜŞECEK

Sabah gazetesinin haberine göre, konvoyu düzenleyen aktivistler, Amerikalıların Washington yönetiminin İsrail'e verdiği desteğin nedenlerini ve bu desteğin Filistinlilere yönelik yarattığı ihlalleri sorgulamasını istiyor. Girişimin temel amacı, İsrail'e sağlanan siyasi ve askeri desteğin sorgulanması ve seçmenlerin konuya ilişkin algısının değiştirilmesi. Gazze'ye yönelik desteğiyle bilinen aktivist Hazami Barmada, yaptığı açıklamada, "İnsanların Filistin'i anlaması ve tanıması elbette önemli. Ancak daha önemli olan, Siyonizmin ne olduğunu; İsrail'in ırkçı, etnik temelli bir devlet ve yerleşimci sömürgecilik projesi olduğunu anlamalarıdır." dedi.

Soykırımcı İsrail, alıkoyduğu Filistinli çocukları hücrelere kilitliyor. İsrail merkezli insan hakları örgütleri "İşkenceye Karşı Kamu Komitesi" ile "Çocuk Gözaltılarına Karşı Ebeveynler", İsrail Hapishaneler İdaresinden aldıkları verilere dayandırdıkları açıklamalarında, geçen yıl hapishanelerde alıkonulan 635 Filistinli çocuktan 351'inin tek kişilik hücrelerde tecrit edildiğini belirtti. Hücrelere atılan çocukların yüzde 92'si hakkında herhangi bir mahkeme kararı bulunmadığı vurgulandı. Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye 48 saatte düzenlediği saldırılarda 10 Filistinliyi daha katletti.