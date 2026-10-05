Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, operasyona 100 savaş uçağıyla destek verildiğini ve operasyonun başlamasından bu yana 324 yüksek değerli hedefin imha edildiğini açıkladı.

Yemen hükümeti yanlısı güçler de Babulmendeb çevresindeki Zubab ilçesi ile bazı stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdiklerini açıklarken, Husiler hükümet güçlerinin bölgedeki kazanımlarını reddederek bölgedeki çatışmaların sürdüğünü savunuyor.

Koalisyon ayrıca Yemen silahlı kuvvetlerine karadaki faaliyetlerinde 24 saat hava desteği sağlandığını ve Babulmendeb Boğazı'na hava koruması verildiğini bildirdi.





SUUDİ ARABİSTAN HAVA SAHASI UYARISI

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan hava sahasında faaliyet gösteren sivil hava yolu şirketlerine bu ülkenin hava sahasının "güvenli olmadığı" uyarısında bulunarak, bölgenin silahlı saldırılara sahne olacağını öne sürdü.

MUHA HUSİLERİN KONTROLÜNDE

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansında yer alan habere göre, Yemenli bir askeri kaynak, şiddetli çatışmaların ardından Yemen ordusunun Taiz'in batısındaki Muha kentinin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Kentin çeşitli mahallelerinde çatışmaların yaşandığını aktaran kaynak, operasyonda Husiler arasında ölü ve yaralıların bulunduğunu, ayrıca bazı Husilerin canlı olarak ele geçirildiğini kaydetti.

HUSİLERİ ZIRHLI ARAÇLARLA EZDİLER

Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yemen güçleri, Taiz vilayetinin batısındaki Dhubab bölgesinde ve Babülmendep Boğazı çevresindeki stratejik noktalarda kontrol sağlandığını açıkladı. Dhubab Havalimanı ile Babülmendep Boğazı yakınında kaydedilen görüntülerde ise Suudi Arabistan destekli Yemen güçlerinin teslim olan İran destekli Husi güçlerini zırhlı araçla ezdiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ayrıca bazı Husiler, zırhlı araca ateş ederek karşılık verdi.

ABD'NİN RİYAD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN OLASI SALDIRILARA KARŞI VATANDAŞLARA ÇAĞRI

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, Suudi Arabistan'a yönelik olası insansız hava aracı (İHA) veya füze saldırıları nedeniyle vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Suudi Arabistan'daki mevcut güvenlik durumu ve ülkeye yönelik İHA veya füze saldırıları ihtimali nedeniyle tüm ABD vatandaşlarını dikkatli olmaya önemle çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlardan, Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün yayımladığı uyarılarda yer alan talimatlara uymaları istendi.