İtalya'da hava trafik kontrol sisteminde yaşanan arıza nedeniyle sivil havacılıkta uçuşlar yüzde 50 azaltıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, İtalya hava sahasında hava trafik kontrolünde kullanılan sistem ağlarında yaşanan arıza, uçuşların yüzde 50 azaltılmasına yol açtı.



Ülkede sivil hava trafiğini yönetmekten sorumlu ENAV'dan yapılan açıklamada, "Saat 06.00'dan itibaren hava trafiğinin giderek artması ve sistemdeki anormalliklerin devam etmesi nedeniyle ve operasyonların güvenliğini en üst düzeyde sağlamayı sürdürmek amacıyla İtalya hava sahasında uçuşların azaltılmasına yol açan trafik akışını düzenleme tedbirleri uygulamaya konuldu." ifadeleri kullanıldı.



Teknik ekiplerin sistemdeki arızanın kaynağını tespit etme ve sorunu çözme yönündeki çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, yaşanan arızanın siber saldırıdan kaynaklanmadığının da altı çizildi.



İtalya hava sahasının kontrolünde kullanılan sistemdeki arızanın, Roma, Milano, Palermo, Napoli ve Torino gibi birçok şehrindeki havalimanlarında bazı iç ve dış hat seferlerinde gecikmelere ve iptallere yol açtığı basına yansıdı.