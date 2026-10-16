Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hafta sonu Bağdat’ta düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak. Türkiye, Haziran 2025’ten bu yana yürüttüğü dönem başkanlığını Irak’a devredecek. Toplantıda Gazze’deki soykırım politikaları, Filistin topraklarındaki işgal ve ilhak faaliyetleri ile İslam dünyasını ilgilendiren bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere hafta sonu Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye, cumartesi ve pazar günleri düzenlenecek toplantıda İİT dönem başkanlığını Irak'a devredecek.

TOPLANTININ TEMASI: DİYALOG VE DAYANIŞMA

"Barış ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Teşviki İçin İki Temel Sütun: Diyalog ve Dayanışma" temasıyla gerçekleştirilecek toplantıda, İslam dünyasını ilgilendiren kritik başlıklar masaya yatırılacak.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM POLİTİKALARI VE FİLİSTİN'DEKİ İŞGAL GÜNDEMDE

Toplantıda İsrail'in Gazze'de devam eden soykırım politikalarının yanı sıra Filistin topraklarındaki işgal ve ilhak faaliyetlerinin ele alınması bekleniyor.

İslam dünyasındaki diğer çatışma bölgelerinde yaşanan gelişmeler, terörle mücadele, Birleşmiş Milletler'de reform ihtiyacı ve İslamofobiyle mücadele de toplantının gündeminde yer alacak.

Ayrıca İİT üyesi olmayan ülkelerde yaşayan Müslüman toplulukların durumunun da değerlendirilmesi öngörülüyor.

BAĞDAT BİLDİRİSİ'NİN KABUL EDİLMESİ BEKLENİYOR

Toplantının sonunda "Bağdat Bildirisi"nin kabul edilmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantıda hitapta bulunması ve ziyaret kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.