Türkiye NATO'nun Kosova'daki KFOR komutasını İtalya'ya devretti
Türkiye, Ekim 2025'te ikinci kez üstlendiği NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü KFOR'un komutasını İtalya'ya devretti. Priştine'deki ana karargahta düzenlenen törende Tümgeneral Özkan Ulutaş, görevi İtalyan Tümgeneral Roberto Vergori'ye teslim etti. Türk askeri KFOR bünyesindeki görevini sürdürüyor.
Türkiye'nin NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü KFOR'da ikinci kez üstlendiği komuta dönemi sona erdi.
KFOR'un komutanlık görevi, Priştine'de düzenlenen devir teslim töreniyle Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan İtalyan Tümgeneral Roberto Vergori'ye devredildi.
Türkiye, KFOR'un komutasını ikinci kez Ekim 2025'te üstlenmişti.
PRİŞTİNE'DE DEVİR TESLİM TÖRENİ
KFOR'un Kosova'nın başkenti Priştine'deki ana karargahında devir teslim töreni düzenlendi.
Törene Kosova Cumhurbaşkanı Justina Shiroka Pula, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, NATO Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı Oramiral George M. Wikoff ve çok sayıda davetli katıldı.
İstiklal Marşı ile İtalya milli marşının okunmasının ardından komutanlık devir teslimi gerçekleştirildi.
KFOR KOMUTASI İTALYA'YA DEVREDİLDİ
Törende KFOR'un komutanlık görevi Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan İtalyan Tümgeneral Roberto Vergori'ye devredildi.
Böylece Türkiye'nin Ekim 2025'te başlayan ikinci KFOR komuta dönemi tamamlandı.
KOSOVA'DAN TÜMGENERAL ULUTAŞ'A TEŞEKKÜR
Kosova Cumhurbaşkanı Justina Shiroka Pula, törendeki konuşmasında görev süresini tamamlayan Tümgeneral Özkan Ulutaş'a katkıları dolayısıyla teşekkür etti.
Kosova'nın NATO üyeliği hedefinden söz eden Shiroka Pula, "NATO üyeliğine ilişkin stratejik hedefimiz açık. Bir gün Kosova'nın yalnızca güvenlikten yararlanan değil, aynı zamanda güvenliğe doğrudan katkıda bulunan bir ülke olmasını amaçlıyoruz." dedi.
Shiroka Pula, KFOR'un varlığı ile yerel kurumlarla yürüttüğü iş birliğinin Kosova'nın genel güvenliğine ve vatandaşların güvenine katkıda bulunduğunu ifade etti.
ULUTAŞ: KOMUTAYI ÜSTLENMEKTEN ONUR DUYDUM
Tümgeneral Özkan Ulutaş da görev süresinin sona ermesi dolayısıyla yaptığı konuşmada KFOR'un komutasını üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ulutaş, NATO tarihinin en uzun süreli ve halihazırda en büyük misyonunun komutasını üstlenmekten onur duyduğunu söyledi.
Kosova'da yaşayan insanların farklılıklarına rağmen barışçıl ve müreffeh bir gelecek için ortak umut taşıdığını belirten Ulutaş, "KFOR, Belgrad ile Priştine arasında Avrupa Birliği kolaylaştırıcılığında yürütülen diyaloğa güvenli bir ortam sağlayarak bu konuda rol oynadı." ifadelerini kullandı.