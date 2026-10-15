Bakan Fidan, bu kapsamda Liderler Zirvesi'ne ilgili tüm paydaşların üst düzey katılım göstermesi için çağrıda bulundu. Dünyada giderek artan krizlerin, uluslararası platformlarda belirsizliğin büyümesine yol açtığı uyarısını yapan Fidan, ortak sorunlara kolektif çözümler bulunmasının her zamankinden daha acil ihtiyaç olduğunu söyledi. Fidan, çok taraflı hareketin önündeki en büyük engelin uluslararası aktörler arasındaki güven eksikliği olduğunu dile getirdi. Bunun çözümü açısından önceliğin, bölgesel sahiplenme temelinde işbirliğini geliştirerek karşılıklı güveni artıracak diyalog kültürünü oluşturmak olduğunu anlatan Fidan, "CICA'nın, diyaloğu etkili işbirliğine dönüştürme konusunda önemli bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle CICA'nın tam teşekküllü bir uluslararası örgüte dönüşümünü destekliyoruz." ifadelerini kullandı. FİLİSTİN MESELESİ Fidan, barışa ve karşılıklı güvene bağlılığın her bir üye için geçerli olması gerektiğinin altını çizdi. "CICA üyesi olan İsrail, sistematik baskı politikası izleyerek Filistin halkının temel haklarını ihlal ederken bu bağlılığı sürdüremeyiz." diyen Fidan, şöyle konuştu: "Üyemiz Filistin'in haklarını desteklemek ve devam eden zulüm ile ağır ihlallere karşı durmak konusunda kararlı bir tutum sergilemeliyiz. Kalıcı çözüm, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devletinin kurulmasını gerektirmektedir."

Fidan ve beraberindeki heyetin salondan ayrılması, İsrail Cumhurbaşkanı'nın konuşması sırasında gerçekleşti. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin temsilcisi aynı anda salondan çıktı. (Foto: AA)

Katil İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (Foto: AFP)



CICA'nın farklı öncelikler arasında köprü kurmak ve karşılıklı anlayışı derinleştirmek açısından değerli bir platform olduğuna işaret eden Fidan, zirvenin kıta genelinde sürdürülebilir barışın ve artan refahın sağlanması amacıyla daha etkili CICA için açık ve net yol haritasının ortaya konulması gerektiğini vurguladı.



Bakan Fidan, bu hedeflerin ilerletilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.

CICA NEDİR?

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA), Asya kıtasında barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi, ülkeler arasındaki güvenin artırılması ve çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan uluslararası bir forumdur.

Kazakistan'ın girişimiyle 1992'de kurulan CICA'nın merkezi Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunuyor. Türkiye'nin de aralarında olduğu 28 üye ülkeyi bünyesinde barındıran platform; siyasi diyalog, ekonomik işbirliği, çevre, insani konular ve askeri-siyasi alanlarda güven artırıcı önlemler üzerinde çalışıyor.

CICA'nın en üst düzey karar alma organı, devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirve toplantılarıdır. Örgütün temel hedefleri arasında Asya'da kalıcı barışın sağlanması, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ele alınması ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi yer alıyor.