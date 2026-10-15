Hakan Fidan ve 10'dan fazla ülkenin temsilcisi, katil İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un CICA Zirvesi'ndeki konuşması başlarken salonu terk etti
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin temsilcisi, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması başlarken salondan ayrıldı. Fidan, konuşmasında "(CICA) Üyemiz Filistin’in haklarını desteklemek ve devam eden zulüm ile ağır ihlallere karşı durmak konusunda kararlı bir tutum sergilemeliyiz. Kalıcı çözüm, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devletinin kurulmasını gerektirmektedir" dedi.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki CICA 7. Zirvesi'nde öğle saatlerindeki konuşmasına başladığı anlarda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisi salonu terk etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindekilerin yerlerinden kalkarak salondan çıktığı görüldü.
FİDAN'DAN TARİHİ KONUŞMA: FİLİSTİN DEVLETİ'NİN KURULMASI GEREKLİDİR
Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığı, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde hitapta bulundu.
Bakan Fidan, Azerbaycan'ın başkanlık görevinin süresinin uzatılmasına yönelik desteğini ifade ederek, "Laos'u 29. üyemiz olarak aramıza katmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, Sultan Hajiyev'in yeni Genel Sekreter olarak atanmasını tebrik ediyorum." diye konuştu.
Asya'nın yükselişinin damgasını vurduğu dönemde barış ve refahı güvence altına almak için daha güçlü CICA'nın zorunluluk olduğunu vurgulayan Fidan, "Türkiye olarak, CICA'yı Asya'nın en kapsayıcı güvenlik forumu olarak güçlendirmeye kararlıyız. Bu bağlamda ulaşım bağlantılarını genişleterek ve enerji koridorlarını çeşitlendirerek ekonomik güvenliği artırmalı ve bağlantısallığı geliştirmeliyiz." dedi.
Fidan, bu bağlamda 4 önceliğin vurgulanması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Birincisi, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor. Orta Koridor, 'Kuşak ve Yol Girişimi'nin etkinliğini önemli ölçüde artıracaktır. Bu, yalnızca Asya ile Avrupa arasındaki ticareti kolaylaştırmak açısından değil aynı zamanda halklar arası temaslar için yeni köprüler kurmamıza da yardımcı olacaktır. İkincisi, Kalkınma Yolu Projesi. Bu proje, Irak ve Türkiye üzerinden Körfez'i Avrupa'ya bağlayacak ve aynı zamanda bölgede ve ötesinde istikrarı ve refahı destekleyecektir. Üçüncüsü, Asya'daki farklı bölgesel işbirliği mekanizmaları arasında sinerjinin artırılmasıdır. CICA, Türk Devletleri Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) arasındaki koordinasyonun iyileştirilmesi, kıtadaki bağlantısallığı kesinlikle artıracaktır. Dördüncüsü, bağlantısallık dijital dünyaya da uzanmaktadır. CICA kapsamında yapay zeka ve diğer yeni teknolojilerin sadece Asya'da değil tüm dünyada tüm insanlara fayda sağlaması için bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirliğini derinleştirmeliyiz."