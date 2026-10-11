Başkan Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Katz'a Türkiye'den sert tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran "İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve ülkemizi hedef alan hadsiz ifadeleri, İsrail’de yaklaşan seçimler öncesinde içine düştükleri siyasi çaresizliğin bir göstergesidir." dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklaması şu şekilde:

Türkiye'ye yönelik asılsız ithamlar, İsrail yönetiminin Gazze'deki soykırımcı sicilini ve bölgemizde sürdürdüğü saldırgan politikalarını örtemez.

Katz'ın, ateşkes ve barış müzakerelerinde yer alan isimleri açıkça ölümle tehdit etmesi, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan anlayışının yeni bir tezahürüdür. Bu sorumsuz yaklaşım, uluslararası kamuoyunu açıkça yok saymaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistin halkının meşru haklarını, adaleti ve kalıcı barışı savunmayı sürdürecektir.

İsrail yönetiminin tehditleri, provokasyonları ve karalama kampanyaları, ülkemizin hak ve adaletten yana duruşunu değiştirmeyecektir.