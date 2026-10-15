Çin ile Kuzey Kore'yi birbirine bağlayan dört şeritli yeni kara yolu köprüsü, 12 yıllık gecikmenin ardından 15 Ekim Perşembe günü hizmete açıldı. Yeni köprünün, iki ülke arasındaki sınır ötesi ticareti önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Çin, Kuzey Kore'nin en büyük ticaret ortağı olmasının yanı sıra ülkenin önemli diplomatik ve siyasi destekçilerinden biri konumunda bulunuyor. Ancak iki ülke arasındaki ilişkiler, iktidardaki Kim ailesinin yönetimi boyunca zaman zaman sorunlarla karşılaştı.

12 YIL SONRA AÇILDI, KAMYONLAR GEÇİŞ YAPMAYA BAŞLADI

Çin'in kuzeyindeki sınır kenti Dandong'da yüzlerce kişi, 3 bin 26 metre uzunluğundaki Yeni Yalu Nehri Kara Yolu Köprüsü'nün açılışını izlemek için toplandı. Bölge sakinleri, köprünün önünde fotoğraf çektirdi.

Perşembe günü yerel saatle sabahın ilerleyen saatlerinde, iki ülkenin bayraklarını taşıyan kamyonlar köprüden karşılıklı geçiş yapmaya başladı. Kuzey Kore'ye ait bazı araçların çiçeklerle süslendiği görüldü.

Açılışı izlemeye gelen bir kadın, AFP'ye yaptığı açıklamada, köprünün 10 yılı aşkın süredir beklediğini belirterek, "İşlerimiz açısından kesinlikle iyi olacak." dedi.

Dandong'da yaşayan Yu Shuyan ise köprünün Kuzey Kore'deki yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağlamasını umduğunu ifade etti.

ESKİ KÖPRÜNÜN YERİNİ ALACAK

2014 yılında tamamlanan yeni köprünün açılışı, Kuzey Kore tarafındaki bağlantı yolları ve gümrük tesislerinin eksikliği nedeniyle ertelendi. Güney Kore'nin Yonhap haber ajansına göre, yeni geçiş noktası bu eksikliklerin giderilmesinin ardından hizmete girdi.

Kovid-19 salgını sırasında sınırlarını kapatan Kuzey Kore ile Çin arasındaki tren seferleri de altı yıllık aranın ardından mart ayında yeniden başlamıştı.

Yeni köprü, iki ülke arasındaki tek geçiş noktası olmayacak. Ancak Yalu Nehri üzerindeki eski Çin-Kore Dostluk Köprüsü'nün yerini büyük ölçüde alması bekleniyor. Mevcut köprü, demir yolu ve kara yolu trafiğini birlikte taşıyan dar bir geçiş noktası olarak biliniyor.

Güney Kore'deki Kyungnam Üniversitesinden Kuzey Kore uzmanı Lim Eul-chul, eski köprünün yaşlanması nedeniyle sanayi makineleri, ham maddeler, inşaat malzemeleri ve enerji ürünleri gibi ağır yüklerin taşınmasında güvenlik endişeleri yaşandığını belirtti.

Lim, yeni köprünün bu tür sevkiyatları kolaylaştıracağını ve daha verimli hale getireceğini söyledi. Uzman, yeni geçiş noktasının yük taşımacılığını üç ila dört katına çıkarabileceğini ifade etti.

PEKİN VE PYONGYANG ARASINDA YENİ DÖNEM MESAJI

Çin Başbakanı Li Qiang, açılış törenine video bağlantısıyla katılarak köprünün Pekin ile Pyongyang arasındaki dostluğu simgelediğini belirtti.

Li, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya geçtiğini ve yeni bir sayfa açtığını ifade ederek köprünün ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendireceğini, halklar arasındaki etkileşimi artıracağını söyledi.

Çin, Kuzey Kore'nin dış ticaretinde merkezi bir rol oynarken, iki ülke arasındaki yeni ulaşım bağlantısının ticari ilişkileri daha da geliştirmesi bekleniyor.

KÖPRÜNÜN AÇILIŞINDAN BİR GÜN ÖNCE FÜZE DENEMESİ

Köprünün açılışı, Kuzey Kore'nin bir denizaltıdan iki tür seyir füzesi denediği haberinin ardından geldi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) aktardığı füze denemeleri, Kore Yarımadası'ndaki askeri gerilimin sürdüğü bir dönemde gerçekleştirildi.

Kuzey ve Güney Kore, ekim ayı boyunca karşılıklı füze denemeleri gerçekleştirdi. İki tarafın da hipersonik silahları test ettiği bildirildi.

Kore Savaşı, 1953'te barış anlaşmasıyla değil ateşkesle sona erdiği için iki ülke teknik olarak hâlâ savaş durumunda bulunuyor.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, AFP'ye yaptığı açıklamada yeni köprüyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

KUZEY KORE, RUSYA İLE DE YENİ KÖPRÜ AÇMIŞTI

Kuzey Kore, Çin vatandaşlarına yönelik turistik vize uygulamasını henüz yeniden başlatmadı. Çin vatandaşları, geçmişte ülkenin yabancı turistlerinin büyük bölümünü oluşturuyordu.

Çin ile Kuzey Kore arasındaki yeni köprünün açılışı, Pyongyang ile Moskova arasındaki ulaşım bağlantılarının güçlendiği bir döneme de denk geldi. İki ülke, bir aydan biraz daha uzun süre önce ilk kara yolu köprülerini hizmete açmıştı.

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırısını başlatmasından bu yana Kuzey Kore, Kremlin'in önemli müttefiklerinden biri haline geldi. Pyongyang'ın Rusya'nın savaş çabalarına asker gönderdiği, bunun karşılığında ekonomik kazanımlar ve askeri teknoloji elde ettiği bildiriliyor.

Çin ve Rusya ile ulaşım bağlantılarını geliştiren Kuzey Kore'nin yeni köprü hamleleri, ülkenin bölgesel ticari ve siyasi ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.