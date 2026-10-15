AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan değerlendirmede, Almanya başta olmak üzere Avrupa genelinde aşırı sağ ve aşırı sol partilerin yükselişine ve buna paralel olarak merkez siyasetin güç kaybettiğine dikkat çekildi. Sunumda, aşırı sağın yükselişinin Türk ve Müslüman toplum açısından da yakından takip edilmesi gerektiği belirtildi.

MERKEZ SİYASET GÜÇ KAYBEDİYOR

Sunuma göre Almanya'da seçimlerde oy oranını artıran tek parti aşırı sağcı AfD oldu. Diğer siyasi partilerin tamamının oy kaybettiği belirtilirken, ülkede aşırı sağ ve aşırı solun toplam oy oranının yüzde 60 seviyelerine ulaştığı ifade edildi.