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Almanya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski BND Başkanı August Hanning'in, Mossad'ın eski direktörü Danny Yatom'la yazışmaları ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Almanya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning'in, İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski direktörü Danny Yatom ile ticari ve siyasi ilişkiler yürüttüğüne ilişkin e-posta yazışmaları ortaya çıktı.

Almanya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski BND Başkanı August Hanning'in, Mossad'ın eski direktörü Danny Yatom'la yazışmaları ortaya çıktı 1

Almanya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning'in, İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski direktörü Danny Yatom ile ticari ve siyasi ilişkiler yürüttüğüne ilişkin e-posta yazışmaları ortaya çıktı.

Almanya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski BND Başkanı August Hanning'in, Mossad'ın eski direktörü Danny Yatom'la yazışmaları ortaya çıktı 2

Lübnan merkezli The Cradle platformunun elde ettiği e-posta yazışmalarına dayandırdığı haberine göre, Hanning ile Yatom arasında istihbarat bağlantıları, siyasi temaslar ve ticari faaliyetler konusunda yazışmalar yapıldı.

Hanning, 2018'de Yatom'a gönderdiği e-postada, kimliği belirtilmeyen bir aday hakkında üst düzey Alman yetkililerinden ve istihbarat kurumlarından edinilecek bilgileri içeren bir değerlendirme hazırlayabileceğini ifade etti.

Almanya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski BND Başkanı August Hanning'in, Mossad'ın eski direktörü Danny Yatom'la yazışmaları ortaya çıktı 3

Söz konusu değerlendirmeyi 13 Temmuz 2018'e kadar tamamlayabileceğini belirten Hanning, bunun karşılığında 10 bin euro istedi.

Hanning ile Yatom arasındaki ilişkinin niteliğine ilişkin bilgilerin sunulduğu e-postada, hangi adaydan söz edildiği henüz bilinmiyor.

Yatom, 2021'de Hanning ile yeniden iletişime geçerek Almanya'da aynı yılın eylül ayında düzenlenecek federal seçimlerde öne çıkan adaylarla görüşmeler ayarlanmasını istedi.

Almanya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski BND Başkanı August Hanning'in, Mossad'ın eski direktörü Danny Yatom'la yazışmaları ortaya çıktı 4

Bu görüşmelerde İsrail merkezli siyasi kampanya şirketi CIY Global'in faaliyetlerini tanıtmayı amaçlayan Yatom, aynı yazışmada bir siber güvenlik şirketine ilişkin göndermeyi planladığı materyallerden de bahsetti.

Yazışmalar, Hanning'in Yatom'a Alman istihbarat ve siyasi çevrelerine erişim imkanı sunduğuna, Yatom'un ise Hanning'e siyasi nüfuz ve siber güvenlik alanlarında yardım ettiğine işaret ediyor.

Almanya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski BND Başkanı August Hanning'in, Mossad'ın eski direktörü Danny Yatom'la yazışmaları ortaya çıktı 5

YATOM, HANNİNG'İN DANIŞMANLIK YAPTIĞI ŞİRKETLE BAĞLANTILI

Yatom'un İsrail merkezli siber güvenlik şirketi World Health Energy Holdings ile bağlantılı olduğu ve Hanning'in ise bu dönemde aynı şirkette danışmanlık yaptığı belirtiliyor.

Hanning ile Yatom arasındaki bu bağlantı, İsrail'in eski istihbarat mensupları, özel şirketler ve siyasi ilişkiler üzerinden Almanya'ya ait devlet sırlarına erişim sağlamış olabileceğine ilişkin endişeleri artırıyor.

Almanya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski BND Başkanı August Hanning'in, Mossad'ın eski direktörü Danny Yatom'la yazışmaları ortaya çıktı 6

Zira, İsrail siber güvenlik ve siyasi danışmanlık alanlarında uluslararası bir pazar oluşturmak istiyor ve bu kapsamda kurulan şirketlerde eski istihbarat mensupları da faaliyet gösteriyor.

Polonya, İspanya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinde İsrailli şirketlerle bağlantılı casus yazılımların daha önce de siyasetçileri, gazetecileri ve muhalifleri hedef almak amacıyla kullanıldığı biliniyor.

Almanya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski BND Başkanı August Hanning'in, Mossad'ın eski direktörü Danny Yatom'la yazışmaları ortaya çıktı 7

HANNING'İN CASUSLUKTAN TUTUKLANMASI

Hanning hakkında yürütülen casusluk soruşturması, Eylül 2025'te iş insanı Christina Block'un çocuklarının kaçırılması davası kapsamında evinde yapılan aramada ele geçirilen belgeler üzerine başlatılmıştı.

Almanya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski BND Başkanı August Hanning'in, Mossad'ın eski direktörü Danny Yatom'la yazışmaları ortaya çıktı 8

Ardından, eski BND Başkanı Hanning vatana ihanet niteliğinde casusluk, devlet sırlarını araştırma, vatana ihanete teşebbüs ve casusluk suçlamalarıyla 7 Ekim'de tutuklanmıştı.

Almanya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski BND Başkanı August Hanning'in, Mossad'ın eski direktörü Danny Yatom'la yazışmaları ortaya çıktı 9

Hanning'in yönetim kurulunda yer aldığı İsrailli bir güvenlik şirketinin çalışanlarının, çocukların kaçırılmasına ilişkin davada yer alması, eski BND Başkanı'nın İsrail istihbaratı ile bağlantısı olup olmadığı sorusunu akıllara getirmişti.

Almanya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski BND Başkanı August Hanning'in, Mossad'ın eski direktörü Danny Yatom'la yazışmaları ortaya çıktı 10

Daha sonra Hanning'in, ABD'de İsrail adına faaliyet yürüten ve "İsrail'in Washington'daki gölge istihbarat kanadı" olarak bilinen Nükleer İran'a Karşı Birlik (UANI) kuruluşunun danışma kurulunda yer aldığı ortaya çıkmıştı.

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