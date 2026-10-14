Almanya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski BND Başkanı August Hanning'in, Mossad'ın eski direktörü Danny Yatom'la yazışmaları ortaya çıktı

Almanya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning'in, İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski direktörü Danny Yatom ile ticari ve siyasi ilişkiler yürüttüğüne ilişkin e-posta yazışmaları ortaya çıktı.

Almanya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning'in, İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski direktörü Danny Yatom ile ticari ve siyasi ilişkiler yürüttüğüne ilişkin e-posta yazışmaları ortaya çıktı.

Lübnan merkezli The Cradle platformunun elde ettiği e-posta yazışmalarına dayandırdığı haberine göre, Hanning ile Yatom arasında istihbarat bağlantıları, siyasi temaslar ve ticari faaliyetler konusunda yazışmalar yapıldı.



Hanning, 2018'de Yatom'a gönderdiği e-postada, kimliği belirtilmeyen bir aday hakkında üst düzey Alman yetkililerinden ve istihbarat kurumlarından edinilecek bilgileri içeren bir değerlendirme hazırlayabileceğini ifade etti.

Söz konusu değerlendirmeyi 13 Temmuz 2018'e kadar tamamlayabileceğini belirten Hanning, bunun karşılığında 10 bin euro istedi.



Hanning ile Yatom arasındaki ilişkinin niteliğine ilişkin bilgilerin sunulduğu e-postada, hangi adaydan söz edildiği henüz bilinmiyor.



Yatom, 2021'de Hanning ile yeniden iletişime geçerek Almanya'da aynı yılın eylül ayında düzenlenecek federal seçimlerde öne çıkan adaylarla görüşmeler ayarlanmasını istedi.

Bu görüşmelerde İsrail merkezli siyasi kampanya şirketi CIY Global'in faaliyetlerini tanıtmayı amaçlayan Yatom, aynı yazışmada bir siber güvenlik şirketine ilişkin göndermeyi planladığı materyallerden de bahsetti.



Yazışmalar, Hanning'in Yatom'a Alman istihbarat ve siyasi çevrelerine erişim imkanı sunduğuna, Yatom'un ise Hanning'e siyasi nüfuz ve siber güvenlik alanlarında yardım ettiğine işaret ediyor.