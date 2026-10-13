Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile telefonda görüştü
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Munir kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabındaki paylaşımında, Bayraktaroğlu'nun Munir ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.