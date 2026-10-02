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Pakistan duyurdu! Mekke Anlaşması komitesi Riyad’da toplanacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Pakistan duyurdu! Mekke Anlaşması komitesi Riyad’da toplanacak

Pakistan Dışişleri Bakanı, Mekke Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin yakında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da toplanacağını açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı, Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin yakında Riyad'da toplanacağını duyurdu.

SİYASİ VE SAVUNMA KOORDİNASYONU
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki mekanizma, üç ülke arasındaki siyasi ve savunma alanındaki koordinasyonu güçlendirmeyi hedefliyor.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de "Ortak Savunma Anlaşması"na imza atmıştı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın, bölgelerinde ve uluslararası alanda artan istikrarsızlıklar karşısında ortak sorumluluk ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla imzaladıkları Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgede ve küresel ölçekte güvenlik, barış, istikrar ve refahın teşvik edilmesini ve ortak caydırıcılığın artırılmasını hedefliyor.

Söz konusu anlaşma, taraf devletlerden herhangi birine gerçekleştirilecek bir saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağına hükmediyor.

Bölgede yeni işbirliği kültürünün geliştirilmesini hedefleyen anlaşma, uluslararası hukuka saygı duyan ve barışçı işbirliği vizyonunu paylaşan tüm aktörlerin katılımını mümkün kılıyor.

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