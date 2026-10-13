İsrail Havalimanları İdaresi, kontrollerin ardından herhangi bir "olağan dışı bulguya" rastlanmadığını açıkladı. Açıklamada, uçağın güvenlik personeli tarafından ayrıntılı biçimde incelendiği ve havalimanındaki operasyonların normale döndüğü belirtildi.

İhbarın ardından güvenlik ekipleri harekete geçti. Yolcular uçaktan tahliye edilirken uçak, havalimanının izole bir bölümüne götürüldü ve kapsamlı aramadan geçirildi.

İsrail 'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, New York'tan Tel Aviv'e sefer yapan Delta Havayollarına ait uçakta patlayıcı bulunduğuna ilişkin isimsiz bir ihbar alındı.

İsrail’in bayrak taşıyıcı hava yolu El Al’a ait uçak, 2 Ekim 2026’da Lod kenti yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’nda. (Foto: AFP)

İhbarın kim tarafından yapıldığı ve hangi gerekçeye dayandığı ise açıklığa kavuşmadı.

GEÇEN AY DA UÇAK KAÇIRILDI ALARMI VERİLMİŞTİ

İsrail'deki son olay, geçen ay Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşanan güvenlik alarmını da yeniden gündeme getirdi.

Ürdün hava sahasındayken uçakta yasa dışı müdahale anlamına gelen "7500" acil durum kodunun verilmesi üzerine İsrail'de uçak kaçırılma alarmı devreye sokulmuştu. İsrail savaş uçakları havalanırken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da acil toplantı yaptığı bildirilmişti.

Olayın ardından yapılan açıklamalarda, iki pilot arasında yaşanan bıçaklı kavga sırasında acil durum kodunun yanlışlıkla girildiği ve uçağın Suudi Arabistan'a güvenli biçimde indirildiği aktarılmıştı. Flydubai'nin de olayın ardından İsrail uçuşlarını altı gün süreyle askıya aldığı bildirilmişti.

GÜVENLİK ALARMLARININ ARDINDAN YANIT BEKLEYEN SORULAR

Ben Gurion Havalimanı'ndaki son bomba ihbarının herhangi bir bulguyla desteklenmemesi, ihbarın kaynağı ve gerekçesine ilişkin soruları gündeme getirdi.

Yetkililerin ihbarın kaynağına ilişkin açıklama yapıp yapmayacağı ve olayla ilgili soruşturma yürütülüp yürütülmediği henüz bilinmiyor.