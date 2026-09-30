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Pakistan’dan Suudi Arabistan’a Husi saldırıları için net mesaj: “Ellerimizden geleni yapacağız”

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Pakistan’dan Suudi Arabistan’a Husi saldırıları için net mesaj: “Ellerimizden geleni yapacağız”

Pakistan, Husi saldırılarına karşı Suudi Arabistan'ı korumak adına, ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, İtalya'nın başkenti Roma'da gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Bir gazetecinin Pakistan'ın Husilere yönelik hava saldırılarına müdahil olup olmadığını sorması üzerine Asif, Suudi Arabistan'ı korumak adına ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Asif, Husilerin, Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırılarını son günlerde artırdığına dikkati çekerek "Suudi Arabistan'ın düşmanı, Pakistan'ın da düşmanıdır." ifadesini kullandı.

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